Samsung Sale: Jetzt 4K-TVs und Handys wie das Samsung Galaxy S21 FE günstig abstauben

Noch bis Sonntag laufen bei MediaMarkt und Saturn große Samsung Sales. Hier bekommt ihr so ziemlich alles günstiger, was der koreanische Hersteller zu bieten hat, von 4K-Fernsehern über Handys, Tablets und Laptops bis hin zu Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar Highlights vor. Wer gleich selbst die Deals durchstöbern will, findet die Übersicht hier:

4K-TVs: 75 Zoll günstig & High-End-Fernseher mit Cashback

Eines der Highlights unter den 4K-Fernsehern ist der 75 Zoll große Samsung AU7199, den ihr schon für 799€ bekommt. Laut Vergleichsplattformen sind MediaMarkt und Saturn in diesem Fall mit einem Abstand von stattlichen 100€ die derzeit günstigsten Anbieter.

Obwohl er der unteren Preisklasse angehört und auf Extras wie QLED oder Full Array Local Dimming verzichtet, bietet der Samsung AU7199 eine recht gute Bildqualität, nicht zuletzt aufgrund seines kontrastreichen VA-Panels. Fürs Gaming ist er dank seines niedrigen Input Lag von rund 11 ms gut geeignet, wenngleich er nur ein 60-Hz-Display und somit kein richtiges HDMI 2.1 bietet.

Wenn ihr hingegen hohe Ansprüche sowohl an die Bildqualität als auch die Gaming-Performance habt, könnt ihr auch Samsungs High-End-TVs aus 2022 mit 120 Hz und HDMI 2.1 günstiger bekommen. Hier spart ihr zusätzlich durch Cashback von Samsung. Beim besonders hochwertigen Samsung S95B, der QLED und OLED miteinander verbindet, gibt es bei Saturn sogar noch einen einen Coupon im Wert von 250€ obendrauf, aber nur noch bis morgen. Hier ein paar Beispiele:

Smartphones: Samsung Galaxy S21 FE zum Toppreis

Bei den Smartphones ist unser Kauftipp das im Januar erschienene Samsung Galaxy S21 FE, das ihr schon für 449€ (UVP: 749€) bekommt. Es handelt sich dabei um die beliebtere Version mit dem effizienten Snapdragon 888 Chipset mit Taktfrequenzen bis 2,84 GHz. Daneben bietet das Smartphone ein Dynamic AMOLED Display mit 120 Hz, 128 GB Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher.

Aber auch wenn ihr nach einem noch hochwertigeren Handy sucht oder es ganz im Gegenteil lieber ein paar Preisklassen tiefer wollt, findet ihr im Samsung Sale einige Sonderangebote. Hier eine Auswahl: