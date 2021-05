Bei Saturn gibt es gerade den 65 Zoll großen LG OLED CX6 im Angebot. Den mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher bekommt ihr für 1.599 Euro (UVP: 3.099 Euro). Laut Vergleichsplattformen ist Saturn damit momentan der günstigste Anbieter, und zwar auch dann, wenn man den sehr ähnlichen CX9 in den Vergleich einbezieht. Es handelt sich dabei um einen 24-Stunden-Deal, der nur bis 9 Uhr am Freitagmorgen gültig ist, sofern das Angebot nicht vorher ausverkauft ist. Der Versand ist kostenlos.

Was bietet der LG OLED CX6?

Bild: Der LG CX bietet eine hervorragende Bildqualität, was natürlich nicht zuletzt am perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast der OLED-Technik liegt. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED BX verfügt er über die höhere Spitzenhelligkeit, was der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt, und über den besseren Bildprozessor.

Gaming: Als Gaming-Fernseher ist der LG OLED CX hervorragend geeignet, was unter anderem am sehr niedrigen Input Lag von circa 7 ms bei 120 Hz und rund 14 ms bei 60 Hz liegt. Außerdem bietet er vier HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich wird.

Unterschied zum CX9: Der CX6 und der CX9 sind technisch weitgehend identisch. Der Unterschied besteht darin, dass der CX6 keinen Twin Tuner besitzt. Das bedeutet: Ihr könnt mit diesem Modell nicht eine TV-Sendung ansehen und zugleich eine andere aufnehmen.

Nachfolger: Mit dem LG OLED C1 hat der CX inzwischen einen Nachfolger bekommen. Bei der Bildqualität ist dieser aber kaum vom CX zu unterscheiden, lediglich beim Input Lag und VRR-Support gibt es für Gamer nochmals kleine Verbesserungen. Dafür ist der C1 derzeit aber auch viel teurer, für 65 Zoll liegt der Preis bei Saturn momentan bei 2.499 Euro (wobei ihr aber 210 Euro Cashback bekommt). Bis der C1 auf das Preisniveau des CX sinkt, dürfte es noch lange dauern.

