Bei Saturn könnt ihr aktuell 3 Spiele für Xbox One, PS4 oder PC bekommen und müsst nur 2 bezahlen. Die Aktion ist am Samstag gestartet und läuft noch bis zum 15. März. Das Angebot gilt für nahezu das gesamte Spielsortiment bei Saturn. Ausgenommen sind Vorbestellungen sowie alle Titel, die online momentan nicht verfügbar sind.

3 Spiele kaufen, 2 bezahlen bei Saturn

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei Spiele in euren Warenkorb legen. Der Preis des günstigsten Titels wird dann an der Kasse abgezogen.

Versandkosten sparen durch Marktabholung: Bei Spielen, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind, fallen in der Regel hohe Versandkosten von 4,99 Euro an und bei der Zustellung findet eine Identitätskontrolle statt. Die zusätzlichen Kosten kann man sich sparen, wenn man sich die Spiele zu einem Markt in der Nähe liefern lässt und dort selbst abholt.