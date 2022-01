Bis 9 Uhr am Montagmorgen läuft ein Sale bei Saturn, der sich um alles dreht, was man zum Fußballschauen gebrauchen kann. Das beinhaltet neben Kühlschränken und Airfryern für die Verpflegung vor allem Soundsysteme und natürlich Fernseher. So gibt es beispielsweise den 4K-Fernseher LG UP80009 in der Größe 82 Zoll für nur 1.214,10 Euro inklusive Versand. So günstig könnt ihr das Modell laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst bekommen.

Auf der Produktseite von Saturn werden zwar noch 1.349 Euro angezeigt, im Warenkorb werden jedoch 10 Prozent vom Preis abgezogen. Die Übersicht über alle Angebote der Aktion, in der es noch weitere 4K-Fernseher von LG und auch Modelle von Hisense und TCL günstiger gibt, findet ihr hier:

Was bietet der LG UP80009?

120 Hz und HDMI 2.1: Der LG UP80009 ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse aus 2021, der normalerweise nur ein 60-Hz-Display besitzt. Die beiden größten Versionen in 82 und 86 Zoll sind hierbei die Ausnahme, ihnen hat LG ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 spendiert. Damit ist mit der PS5 oder Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Saturn gibt in den technischen Daten übrigens nur 60 Hz an, dabei muss es sich jedoch um einen Fehler des Händlers handeln, der die Angaben offenbar nicht korrekt an die verschiedenen Größen angepasst hat. Die korrekten Angaben zum Modell findet ihr auf der Website von LG.

Input Lag & Bild: Der Input Lag ist mit circa 10 ms bei 60 Hz sehr niedrig, auch deswegen ist der LG UP80009 gut fürs Gamign geeignet. Bei der Bildqualität bietet der LG UP80009 auch in der 82-Zoll-Version nur den üblichen Standard. Der Kontrast ist eher niedrig, da ein IPS-Panel verwendet wird. Dafür ist das Bild nicht so stark vom Blickwinkel abhängig. Die Spitzenhelligkeit ist, wie üblich in der unteren Preisklasse, eher gering, weshalb HDR nicht richtig ausgenutzt werden kann. Ansonsten bietet der LG UP80009 durchaus solide Qualität, man sollte nur keine allzu hohen Erwartungen haben.

Alternativen: LG OLED B19 und LG NANO866

Falls euch 82 Zoll zu groß sind, bekommt ihr in der Saturn-Aktion auch noch andere 4K-Fernseher von LG mit 120 Hz und HDMI 2.1 im Angebot. Zum Beispiel könnt ihr den LG OLED B19 in 55 Zoll für 989,10 Euro statt 1.099 Euro bekommen. Dieses Modell bietet mit seinem durch die OLED-Technologie perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast eine weit höhere Bildqualität als der LG UP80009.

Wenn ihr es noch günstiger haben wollt, könnt ihr euch für 629,10 Euro statt 699 Euro den LG NANO866PA in 55 Zoll holen. Beim LG NANO866 handelt es sich um ein Mittelklassemodell, das sich gegenüber der günstigen UP-Reihe durch die NanoCell-Technik, die für bessere Farbwiedergabe sorgt, und eine etwas höhere Spitzenhelligkeit auszeichnet. Mit dem LG OLED B19 kann er jedoch nicht mithalten, er bietet aber immerhin ebenfalls HDMI 2.1 und 120 Hz.