Saturn Adventskalender: Sichert euch heute eine Switch-Speicherkarte für nur 9,99€

Im Saturn Adventskalender könnt ihr heute die MicroSD SanDisk Ultra mit 128 GB Speicherplatz für nur 9,99€ (UVP: 29,49€) im Sonderangebot bekommen. Laut Vergleichsplattformen gibt es die sehr gut für Nintendo Switch geeignete Speicherkarte gerade nirgendwo sonst so günstig. Hier findet ihr den Deal:

Wie üblich bei Adventskalender-Angeboten ist der Deal nur bis Mitternacht gültig. Ihr dürft euch also nicht zu viel Zeit lassen. Der Versand ist kostenlos. Falls euch 128 GB zu wenig sind, könnt ihr übrigens auch die Version der SanDisk Ultra mit 512 GB günstig bekommen, und zwar für 39,99€ (UVP: 139€) sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt. Im Gegensatz zum Adventskalender-Deal hat dieses Angebot bislang kein offizielles Ablaufdatum.

Was taugt die SanDisk Ultra MicroSD-Speicherkarte für die Switch?

Geschwindigkeit: Die Lesegeschwindigkeit der SanDisk Ultra in der von Saturn angebotenen weißen Version beträgt bis zu 100 MB/s. Damit ist sie sehr gut für die Nintendo Switch geeignet, die eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s, besser aber über 80 MB/s erfordert. Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra hingegen nicht so gut ab, das ist bei der Verwendung in der Switch jedoch nicht so wichtig. Falls ihr 4K-Videos aufnehmen wollt, braucht ihr aber eine schnellere MicroSD-Speicherkarte.

Speicherplatz: 128 GB Speicher mag nicht nach viel klingen, da Switch-Spiele aber in der Regel nicht allzu groß sind, sollte der Platz euch trotzdem für eine ganze Reihe von Titeln reichen. Selbst der Open-World-Hit The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist beispielsweise nur rund 15 GB groß, Indie-Titel sind meist noch viel kleiner und verbrauchen nur ein paar GB oder sogar nur ein paar hundert MB.

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

