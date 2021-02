Noch bis Dienstag um 10 Uhr vormittags bekommt ihr bei Saturn einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast alle verfügbaren Produkte (wenige Marken wie Apple ausgenommen). Das führt zu vielen interessanten Angeboten, beispielsweise zu günstigen 4K-Fernsehern und guten Deals mit der Nintendo Switch Lite. Der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Die Übersicht über die Aktion mit allen wichtigen Infos findet ihr hier:

Saturn Super-Bowl-Aktion: 19% Mehrwertsteuer geschenkt auf fast alles

Sony DualSense für PS5 zum Bestpreis

Durch den Rabatt sinkt der Preis des PS5-Controllers Sony DualSense von 65,99 Euro auf 55,45 Euro. Laut Vergleichsplattformen gab es den Controller noch nie günstiger. Der Versand ist kostenlos.

Sony DualSense Controller für PS5 statt 65,99 Euro für 55,45 Euro versandkostenfrei.

Der Sony DualSense Controller bringt neben einem neuen Design auch einige technische Änderungen mit sich, zum Beispiel die neuen adaptiven Trigger, deren Widerstand sich an verschiedene Spielsituationen anpassen lässt, und das integrierte Mikrofon. Während der Dualsense Controller auch mit der PS4 kompatibel ist, können PS4-Controller umgekehrt an der PS5 nur mit PS4-Spielen verwendet werden.

Microsoft Xbox Controller für Xbox Series X & S

Auch Microsofts neuen Controller für Xbox Series X und S (der auch kompatibel mit der Xbox One ist) gibt es günstiger, und zwar in Varianten mit verschiedenem Zubehör. Den Controller ohne alle Extras könnt ihr in vier verschiedenen Farben (Schwarz, Weiß, Blau und Rot) für 47,05 Euro statt 55,99 Euro bekommen. Allerdings kommen noch 4,99 Euro Versand dazu, sofern ihr den Controller nicht selbst bei einem Markt in eurer Nähe abholt.

Microsoft Xbox Controller für Xbox Series X & S statt 55,99€ für 47,05€ (+ Versand)

Alternativ könnt ihr für 47,89 Euro statt 56,99 Euro den Controller zusammen mit einem 2,7 Meter langen USB-Kabel bekommen. Die Versandkosten werden in diesem Fall auf der Shopseite mit 2,99 Euro angegeben, beim Ausprobieren haben wir den Controller seltsamerweise sogar versandkostenfrei bekommen. So oder so kommt ihr günstiger weg, wenn ihr das Kabel mit dazu nehmt, es sei denn natürlich, ihr holt den Controller selbst ab. Für die Verwendung an der Xbox One oder Xbox Series braucht ihr übrigens kein Kabel. Der Controller ist kabellos und batteriebetrieben.

Microsoft Xbox Controller für Xbox Series X & S inkl. Kabel statt 56,99€ für 47,89€

Für 52,93 Euro statt 62,99 Euro könnt ihr zudem den Controller inklusive Xbox Wireless Adapter für Windows 10 bekommen. In diesem Fall ist der Versand kostenlos. Der Xbox Wireless Adapter allein kostet bei Saturn normalerweise 22,99 Euro. Wer den Adapter braucht, spart hier also eine Menge.

Microsoft Xbox Controller für Xbox Series X & S inkl. Adapter statt 62,99€ für 52,93 Euro