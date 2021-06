Saturn hat seine EM-Deals gestartet: Bis zum 15. Juni bekommt ihr 11 Prozent Direktabzug auf eine ansehnliche Auswahl von 4K-Fernsehern von Herstellern wie LG, Sony, Samsung und Philips. In manchen Fällen führt das zu sehr günstigen Preisen. In diesem Artikel stellen wir euch drei der Highlights vor. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Saturn EM-Deals: 11% Direktabzug auf 4K-TVs von Sony, Samsung, Philips und LG

Bei den Preisen, die ihr im Shop seht, ist der Direktabzug noch nicht einberechnet. Der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen. Der Versand ist in der Regel kostenlos.

LG OLED CX mit HDMI 2.1

Den LG OLED CX gibt es durch den Direktabzug für 1.156,11 Euro statt 1.299 Euro. Das ist laut Vergleichsplattformen ohnehin schon der derzeit günstigste Preis für das Modell. Ihr bekommt aber sogar noch ein Geschenk dazu, nämlich die Bluetooth-Kopfhörer LG Tone Free FN6 im Wert von 92,99 Euro.

LG OLED CX (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) inkl. Kopfhörer statt 1.299€ für 1.156,11€ bei Saturn

Der LG OLED CX bietet eine hervorragende Bildqualität, was natürlich nicht zuletzt an der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz und dem unendlich hohen Kontrast liegt. Fürs Gaming ist das Modell ebenfalls sehr gut geeignet, dank eines niedrigen Input Lags von 14 ms bei 60 Hz bzw. 7 ms bei 120 Hz. Außerdem verfügt der LG CX über vier HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 und der Xbox Series X prinzipiell möglich ist.

Sony XH9077 mit 65 Zoll

Den 65 Zoll großen Sony XH9077 bekommt ihr für 879,32 Euro statt 988 Euro. Auch in diesem Fall ist Saturn laut Vergleichsplattformen momentan der günstigste Händler. Den sehr ähnlichen, aber mit einem weniger flexiblen Standfuß ausgestatteten Sony XH9005 gibt es in dieser Größe gerade ebenfalls nirgendwo sonst so günstig.

Sony XH9077 (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) statt 988€ für 879,32€ bei Saturn

Der Sony XH9077 kann zwar nicht ganz mit dem LG OLED CX mithalten, bietet für seinen Preis aber eine sehr hohe Bildqualität dank seines kontrastreichen VA-Panels, der ansehnlichen Spitzenhelligkeit und Full Array Local Dimming. Der Input Lag ist mit gut 7 ms bei 120 Hz sehr niedrig. Das Modell verfügt über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, mit denen 4K 120 fps möglich ist, allerdings mit einer Einschränkung: Bei gleichzeitiger Farbauflösung Chroma 4:4:4 kommt es zu Qualitätseinbußen.

Philips 4K-TV mit 70 Zoll und Ambilight

Beim Philips PUS8545 mit 70 Zoll fällt der Rabatt besonders groß aus, da es hier bereits durch eine parallel laufende Philips-Aktion 200 Euro Direktabzug gibt. Die 11 Prozent aus dem EM-Deals kommen noch dazu, wodurch der Preis von 1.199 Euro auf 889,11 Euro sinkt. Laut Vergleichsportalen gab es das Modell noch nie so günstig. Auch den sehr ähnlichen, aber mit einer schlechteren Fernbedienung ausgestatteten Philips PUS8505 mit 70 Zoll bekommt ihr gerade nirgendwo günstiger.

Philips PUS8545 (4K, 70 Zoll, Ambilight) statt 1.199€ für 889,11€ bei Saturn

Der Philips 70PUS8545 ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse mit guter, aber nicht sonderlich beeindruckender Bildqualität. Eindrucksvoll ist hingegen das Ambilight-Feature, bei dem die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet wird und so für passende Atmosphäre im Raum sorgt und den Bildschirm noch größer aussehen lässt. Der Input Lag ist mit rund 20 ms niedrig genug fürs Gaming, HDMI 2.1 gibt es aber nicht.

EM-Deals bei MediaMarkt: Geschenkcoupons bis 1.000 Euro

Auch bei MediaMarkt gibt es übrigens eine EM-Aktion mit 4K-Fernsehern. Hier bekommt ihr allerdings keinen Direktabzug, sondern Geschenkcoupons im Wert von bis zu 1.000 Euro. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

