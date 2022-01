Nur noch heute bis Mitternacht laufen die Saturn Card Days, während denen Card-Mitglieder bis zu 20 Prozent Rabatt auf einen großen Teil des Saturn-Sortiments gibt. Der Rabatt richtet sich nach der Produktkategorie: Bei DVDs und Blu-rays gibt es beispielsweise die vollen 20 Prozent, bei Fernseher sind es in der Regel 10 Prozent. Bei Videospielen und Gaming-Zubehör liegt der Rabatt zumeist bei 10 bis 15 Prozent. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Für die kostenlose Saturn Card könnt ihr euch schnell und einfach online anmelden und dann nicht nur von speziellen Sonderangeboten, sondern auch von verschiedenen weiteren Vorteilen wie längeren Umtauschfristen profitieren.

Microsoft Xbox Wireless Headset im Angebot

Auch einige Gaming-Headsets könnt ihr mit der Saturn Card günstiger bekommen. Eines der Highlights ist das für Xbox Series gedachte, aber auch mit Xbox One kompatible Microsoft Xbox Wireless Headset, das es zehn Prozent günstiger und somit für 88,19 Euro statt 97,99 Euro gibt. Das mag nicht wie ein riesiger Rabatt erscheinen, aber angesichts des Umstandes, dass das Headset im letzten Jahr phasenweise auch zum Normalpreis nur schlecht verfügbar war, ist es ein gutes Angebot. Laut Vergleichsplattformen ist das Microsoft Xbox Wireless Headset momentan jedenfalls nirgendwo sonst so günstig zu bekommen.

Feintuning per App: Das Microsoft Xbox Wireless Headset zeichnet sich nicht zuletzt durch seine hervorragende App aus, durch die ihr den Sound exakt an eure Vorlieben anpassen könnt. In unserem Test hat uns der Klang im Auslieferungszustand tatsächlich eher mittelmäßig gefallen, nach etwas Feintuning mit der App konnte uns das Headset jedoch überzeugen.

Bluetooth & Game-Chat-Balance: Es verfügt zudem über zwei große Räder an der Außenseite der Hörer, über die sich die Lautstärke sowie die Game-Chat-Balance einstellen lässt und die sehr komfortabel zu bedienen sind. Zusätzlich zum Xbox Wireless Protocol lässt sich das Headset auch noch per Bluetooth verwenden, beispielsweise in Verbindung mit Mobile-Geräten.

Mehr darüber, wie sich das Microsoft Xbox Wireless Headset im Verlgeich zur Konkurrenz schlägt, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

