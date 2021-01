Xbox Series X & S – Die besten Gaming-Headsets im Vergleich

Die Xbox Series X und die günstigere Xbox Series S sind noch nicht lange auf dem Markt, aber die Auswahl an Gaming-Headsets für die Konsolen ist bereits groß. Das liegt daran, dass die meisten (aber nicht alle!) Headsets, die mit der Xbox One funktioniert haben, auch mit der Xbox Series problemlos kompatibel sind. In dieser Kaufberatung stellen wir euch einige der besten Modelle vor, sowohl kabelgebundene als auch wireless.

Diese Kaufberatung ist nicht von einem Werbepartner in Auftrag gegeben, sondern eine Liste mit Empfehlungen. Die hier aufgeführten Angebote sind aber mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GamePro: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision. Habt ihr Vorschläge für Artikel, die wir aufnehmen sollten? Schreibt sie gerne in die Kommentare.

Inhalt:

1. Wireless Headsets für Xbox Series X & S

Kabellose Headsets kosten in der Regel deutlich mehr als kabelgebundene Modelle. Das liegt daran, dass sie einen Akku brauchen und zudem die Verbindungstechnologie teurer ist. Unter 100 Euro ist hier kaum gute Qualität zu bekommen. Wenn euch das Kabel nicht stört, bekommt ihr bei den kabelgebundenen Headsets oft mehr Leistung für weniger Geld.

Beim Kauf kabelloser Headsets für Xbox müsst ihr zudem genau darauf achten, dass das Headset mit der Konsole kompatibel ist. Die Xbox benötigt nämliche eine spezielle Funkverbindung, ihr könnt nicht einfach ein beliebiges Bluetooth-Headset anschließen.

Headset mit Feintuning: Razer Kaira Pro

Pro:

Regler für Chat-Game-Balance

App mit umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten

Verbindung mit anderen Geräten per Bluetooth

schneller Wechsel zwischen vorgefertigten EQ-Einstellungen

Contra:

keine alternative Verbindung per Kabel

Preis: ca. 175 Euro

Razer Kaira Pro bei Amazon*

Verbindung nur direkt: Das Razer Kaira Pro verbindet sich kabellos direkt mit der Xbox-Konsole. Ein Dongle oder ähnliches ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das beigelegte USB-Kabel ist nur zum Aufladen oder für Software-Updates. Einen 3,5-mm-Anschluss gibt es nicht. Die Verbindung per Bluetooth mit anderen Geräten ist aber möglich, sogar parallel zur Verbindung mit der Konsole. Beim günstigeren Razer Kaira* fehlt diese Möglichkeit.

Bequemer Sitz und viele Bedienelemente: Das Razer Kaira Pro ist gut verarbeitet und sitzt dank der dicken Polsterung an Hörern und Kopfbügel bequem. Die Hörer sind zudem drehbar. An den Hörern findet ihr neben dem Powerknopf und einem Knopf zur Verbindung mit der Xbox einen Lautstärkeregler, einen Stummschalter für das Mikrofon und einen Regler für die Chat-Game-Balance. Die dezente Beleuchtung des Logos lässt sich abschalten. Der Akku hält circa 15 Stunden mit und 20 Stunden ohne Beleuchtung.

Guter Sound mit Feintuning-Option: Das Razer Kaira Proverfügt über 50-mm-Treiber. Bei Bässen und Mitten schlägt es sich gut, ohne zu glänzen. Die Höhen sind etwas schwächer, aber zufriedenstellend. Die Balance könnt ihr in der kostenlosen App selbst einstellen und Soundprofile anlegen. Außerdem könnt ihr über doppeltes Antippen der Verbindungstaste schnell zwischen vorgefertigten Equalizer-Einstellungen wechseln. Das abnehmbare Mikrofon gibt Sprache klar und verständlich wieder.

Fazit: Das Razer Kaira Pro lässt kaum Wünsche offen. Die Möglichkeit zum kabelgebundenen Betrieb wäre ganz nett gewesen, aber ansonsten schneidet das Headset von der Verarbeitung über die Bedienelemente bis hin zum Sound und den Einstellungsmöglichkeiten gut ab. Viel falsch machen kann man hier also nicht. Wer kein Bluetooth braucht, kann allerdings auch zum günstigeren normalen Razer Kaira* greifen.

Razer Kaira Pro bei Amazon*

Vielseitig einsetzbar: SteelSeries Arctis 9X

Pro:

zusätzliche Anschlussmöglichkeiten (Bluetooth, 3,5-mm-Klinke)

insgesamt guter Sound

hervorragende Einstellungsmöglichkeiten

bequem

Contra:

Mikro nur durchschnittlich

kleine Schwächen bei den Bässen

Preis: circa 180 Euro

SteelSeries Arctis 9X bei Amazon*

Nicht nur für Xbox: Das SteelSeries Arctis 9X wird kabellos über das Xbox Wireless Protocol mit der Konsole verbunden. Für andere Geräte stehen Bluetooth und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss zur Verfügung. Die Verarbeitungsqualität ist gut, die Polsterung der Hörer bequem. Am Bügel wird auf eine Polsterung zugunsten eines Kopfbandes verzichtet, das auch der Anpassung an die Kopfgröße dient. Das mag auf den erste Blick etwas billig wirken, funktioniert aber sehr gut. Die Akkulaufzeit liegt bei circa 20 Stunden.

Alles Wichtige vorhanden: An den Hörern finden sich alle nötigen Bedienelemente vom Power- und Pairing-Button über Regler für Lautstärke und Game-Chat-Balance bis hin zum Mute-Schalter fürs Mikrofon. Das Mikro lässt sich in den Hörer einfahren, sodass nur noch die Spitze herausschaut. Abnehmbar ist es hingegen nicht und seine Qualität ist nur durchschnittlich. Sprache bringt es klar und verständlich rüber, aber das Noise Cancelling, mit dem der Hersteller wirbt, funktioniert eher mäßig.

Viel Feintuning: Das SteelSeries Arctis 9X bietet insgesamt guten und ausgewogenen Sound, allerdings mit kleinen Schwächen bei den Bässen. Der virtuelle Raumklang mit Windows Sonic funktioniert gut, noch besser ist das Sounderlebnis allerdings mit dem kostenpflichtigen Dolby Atmos. Außerdem erlaubt das SteelSeries Arctis 9X diverse Einstellungen am PC über die SteelSeries Engine 3. Hier können sogar eigene Soundprofile für bestimmte Spiele angelegt werden. Die Einstellungen werden auf dem Headset gespeichert und bleiben somit bei der Verwendung an der Konsole erhalten.

Fazit: Das SteelSeries Arctis 9X ist nicht perfekt, gleicht aber durch seine umfassenden Einstellungsmöglichkeiten die kleinen Schwächen mehr als aus. Den Sound an die eigenen Vorlieben anpassen zu können, ist ein riesiger Vorteil. Man muss sich aber natürlich die Mühe machen, diesen auch zu nutzen. Wenn ihr weder die App noch die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten nutzt, bekommt ihr mit dem SteelSeries Arctis 9X zwar noch immer ein gutes Xbox-Headset, viel besser als andere Headsets der Preisklasse ist es dann aber nicht mehr.

SteelSeries Arctis 9X bei Amazon*

Praktische Soundprofile: Turtle Beach Stealth 600 Gen 2

Pro:

schneller Wechsel zwischen Soundprofilen

gute Polsterung

für die Preisklasse guter Sound

Contra:

kleine Schwächen bei Höhen und Tiefen

keine zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten

Ohrmuscheln etwas schmal

Preis: ca. 100 Euro

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 bei Otto*

Nur für Xbox: Im Gegensatz zur PS-Version, die einen USB-Stecker verwendet, verbindet sich die Xbox-Version des Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 direkt mit der Konsole. Über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss oder Bluetooth verfügt das Headset nicht. Am PC braucht ihr also einen Xbox Wireless Adapter. Die Verarbeitungsqualität geht in Ordnung, auch wenn das Headset nur aus Plastik besteht. Die Polsterung an Bügel und Hörern ist recht bequem, die Ohrmuscheln können für manche Ohren aber etwas zu schmal sein. Die Akkulaufzeit ist mit circa 15 Stunden zufriedenstellend.

Schneller Wechsel zwischen Profilen: Am Hörer des Stealth 600 Gen 2 findet ihr neben dem Power-Button einen Lautstärkeregler für den Sound und einen fürs Mikrofon. Außerdem gibt es einen Knopf, mit dem ihr jederzeit zwischen vier vorgefertigten Soundprofilen wechseln könnt. Die Möglichkeiten zur Feinjustierung per Software, wie sie das Steelseries Arctis 9X und das Razer Kaira Pro bieten, gibt es hingegen nicht.

Durchschnittliche Klangqualität: Das Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 besitzt 50-mm-Treiber, offenbart aber leichte Schwächen bei Höhen und Tiefen. Für den Preis ist die Klangqualität trotzdem noch recht gut, mit teureren Headsets kann das Stealth 600 jedoch nicht ganz mithalten. Die Möglichkeit, schnell zwischen Soundprofilen zu wechseln, gleicht die kleinen Mängel zumindest teilweise aus. Das Mikrofon erfüllt zuverlässig seine Aufgabe und gibt Sprache gut verständlich wieder, hohe Qualität sollte man aber nicht erwarten.

Fazit: Das Turtle Beach Stealth 600 ist die richtige Wahl, wenn ihr ein kabelloses Headset wollt, das nicht zu viel kostet und das ihr nur an der Xbox verwenden wollt. Mit der Möglichkeit, schnell zwischen verschiedenen Soundprofilen zu wechseln, hat es sogar vielen teureren Headsets ein praktisches Feature voraus. Trotzdem kann man für mehr Geld natürlich deutlich bessere Qualität bekommen. Wer zudem nach einem vielseitig einsetzbaren Headset sucht, ist hier aufgrund der fehlenden Anschlüsse falsch.

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 bei Otto*

Hochwertiges Mikro: Corsair HS75 XB

Pro:

sehr gutes Mikrofon mit gutem Noise Cancelling

Regler für Game-Chat-Balance

gute Verarbeitung

insgesamt guter Sound

Contra:

keine zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten

kleine Schwächen beim Bass

Preis: ca. 180 Euro

Corsair HS75 XB bei Amazon*

Beschränkte Möglichkeiten: Das speziell für die Xbox entwickelte Corsair HS 75 XB verbindet sich direkt mit der Konsole. Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten etwa für den kabelgebundenen Betrieb gibt es nicht, für die Nutzung am PC braucht ihr einen Xbox Wireless Adapter. Mit circa 180 Euro ist es deutlich teurer als das Corsair HS70 Pro, das für PC und PlayStation geeignet ist und nur etwa 110 Euro kostet. Immerhin bietet das HS75 dafür eine längere Akkulaufzeit von circa 20 Stunden.

Gut verarbeitet: Die Verarbeitung wirkt nicht zuletzt dank der Metallhalterungen der Hörer recht hochwertig, auch beim Tragekomfort schneidet das Headset aufgrund der bequemen Polsterung gut ab. Bei den Bedienelementen bietet das HS75 XB neben dem Lautstärkeregler, dem Power-Button und dem Mute-Button fürs Mikrofon auch noch einen Regler für die Game-Chat-Balance, den das HS70 Pro nicht besitzt.

Gut, aber nicht toll: Bei der Soundqualität liegt das Corsair HS75 XB ungefähr auf demselben Niveau wie das HS70 Pro. Das bedeutet: Die Qualität ist gut, aber nicht hervorragend. Die manchmal etwas zu scharf klingenden Höhen, die wir beim HS70 Pro bemängelt haben, waren hier zwar nicht feststellbar. Dafür zeigen sich beim HS75 XB leichte Schwächen beim Bass. Das Mikrofon macht einen guten Job und zeichnet sich durch gute Aufnahmequalität und gutes Noise Cancelling aus, das sogar noch besser funktioniert als beim HS70 Pro.

Fazit: Kein Frage, das Corsair HS75 XB ist ein wirklich gutes Gaming-Headset für Xbox One und Xbox Series. Insbesondere das Mikrofon, das bei anderen Gaming-Headsets gerne ein bisschen vernachlässigt wird, kann hier überzeugen. Dass es trotzdem ein kleines bisschen enttäuscht, liegt vor allem daran, dass Corsair mit dem HS70 Pro für deutlich weniger Geld nur ein bisschen schlechtere Leistung bietet. Leider haben Xbox-Spieler nicht die Wahl und müssen zum teureren Produkt greifen - oder eben zur Konkurrenz.

Corsair HS75 XB bei Amazon*

Großer Akku: HyperX CloudX Flight

Pro:

Regler für Game-Chat-Balance

lange Akkulaufzeit (ca. 30 Stunden)

insgesamt guter Sound

gut transportierbar dank drehbaren Hörern und abnehmbarem Mikro

gutes Noise Handling beim Mikrofon

Contra:

keine alternativen Anschlussmöglichkeiten

kleine Schwächen bei den Höhen

Mikro ein wenig dumpf

Preis: ca. 150 Euro

HyperX CloudX Flight bei Amazon*

Bequem, aber nicht vielseitig: Die Xbox-Variante des HyperX Cloud Flight nennt sich CloudX Flight und wird über einen USB-Adapter mit der Konsole verbunden. Sie ist mit ca. 150 Euro etwas teurer als die PS4- und PC-Variante, die man schon für etwa 130 Euro bekommt. Alternative Anschlussmöglichkeiten fehlen, dem Headset liegt lediglich ein USB-Ladekabel bei. Das CloudX Flight ist bequem gepolstert, die drehbaren Hörer sorgen für zusätzlichen Komfort und machen das Headset beim Transport weniger sperrig.

Großer Akku: Bei den Bedienelementen gibt sich das CloudX Flight keine Blöße. Im Gegensatz zur PlayStation-Version ist hier auch ein Regler für die Chat-Game-Balance mit dabei. Außerdem gibt es natürlich einen Power-Button, einen Lautstärkeregler und einen Mute-Button für das Mikrofon. Des Weiteren kann das CloudX Flight mit der langen Akkulaufzeit von circa 30 Stunden punkten.

Auf Augenhöhe: Beim Sound macht das CloudX Flight eine gute Figur, wobei es bei den Höhen ein kleines bisschen schwächer abschneidet als beim Bass und den Mitten. Insgesamt ist der Qualitätsunterschied zum Corsair HS75 oder SteelSeries Arctis 9 nicht allzu groß. Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten gibt es allerdings nicht. Das abnehmbare Mikro macht einen ordentlichen Job, klingt aber manchmal ein wenig dumpf. Immerhin funktioniert das Noise Handling sehr gut und es gibt eine Monitoring-Funktion, durch die man den Klang der eigenen Stimme überprüfen kann.

Fazit: Das Hyper X CloudX Flight ist ein gutes kabelloses Headset, das sich bei der Klangqualität nicht vor etwas teureren Konkurrenten wie dem Corsair HS75 oder dem Steelseries Arctis 9X zu verstecken braucht. Allerdings: Das Arctis 9X ist durch seine zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten deutlich vielseitiger einsetzbar, während das HS75 beim Mikrofon noch etwas besser abschneidet. Ob das den Aufpreis wert ist, hängt davon ab, wie viel Wert man auf diese Funktionen legt.

HyperX CloudX Flight bei Amazon*

2. Kabelgebundene Headsets für Xbox Series X & S

Unter den kabegebundenen Headsets ist die Auswahl deutlich größer, weil fast alle Geräte mit der Xbox Serie X und S (und auch mit der Xbox One) kompatibel sind, sofern sie über einen vierpoligen 3,5-mm-Klinkenstecker verfügen. Zudem könnt ihr hier auch zu sehr viel günstigeren Preisen gute Qualität bekommen. Wir haben uns deshalb bemüht, im Folgenden ein breites Preisspektrum abzubilden, und präsentieren euch Kaufempfehlungen von High End bis Low Budget.

Für hohe Ansprüche: Beyerdynamic MMX 300

Pro:

sehr hohe Soundqualität

gutes Mikrofon

hochwertig verarbeitet

bequeme Polsterung

Contra:

kein Regler für Game-Chat-Balance

Ohren erwärmen sich leicht

Preis: circa 240 Euro

Beyerdynamic MMX 300 bei Amazon*

Sehr bequem: Das Beyerdynamic MMX 300 (2. Generation) ist ein kabelgebundenes High-End-Gaming-Headset und so hochwertig verarbeitet, wie man es für den Preis erwarten kann. Es sitzt äußerst bequem dank der großzügigen Polsterung. Die Velours-Polster an den Hörern können allerdings den Nebeneffekt haben, dass sich die Ohren spürbar erwärmen. Immerhin sind die Polster abnehm- und austauschbar. Das gilt sogar für die Polsterung des Bügels. Im Lieferumfang ist zudem eine Transporttasche enthalten.

Alles außer Game-Chat-Balance: Die Kabelfernbedienung bietet unter anderem einen Lautstärkeregler, einen Mute-Button und Möglichkeiten zur Mediensteuerung. Was allerdings fehlt, ist ein Regler für die Game-Chat-Balance. Das Kabel ist abnehmbar. Durch das mitgelieferte Adapterkabel kann das Beyerdynamix MMX 300 sowohl an der Konsole als auch am PC verwendet werden. Das mit einem Pop-Schutz und einem flexiblen Galgen ausgestattete Mikrofon lässt qualitativ nichts zu wünschen übrig.

Hohe Klangqualität: Beim Sound erfüllt das Beyerdynamic MMX 300 höchste Ansprüche, was daran liegen dürfte, dass es auf dem Studiokopfhörer Beyerdynamic DTS 770 basiert. Vor allem die Bässe und Mitten kommen hervorragend rüber, aber auch bei den Höhen kann es überzeugen. Die Position von Gegnern lässt sich zudem gut erahnen. Somit ist das MMX 300 sowohl fürs Gaming als auch zum Musikhören sehr gut geeignet.

Fazit: Unser High-End-Kauftipp für die Xbox Series ist noch immer derselbe wie für die Xbox One (und auch für die PS4 und PS5). Das Beyerdynamic MMX 300 bietet hervorragende Soundqualität zu einem zwar hohen, aber der Leistung angemessenen Preis. Allerdings: Unter den kabelgebundenen Headsets gibt es weit günstigere Modelle, die zwar nicht ganz so hohe, aber noch immer sehr gute Qualität liefern. Man muss sich also die Frage stellen, ob die eigenen Ansprüche wirklich hoch genug sind, um den Aufpreis zu rechtfertigen.

Beyerdynamic MMX 300 bei Amazon*

Tolle Höhen: EPOS Sennheiser Game Zero

Pro:

hervorragende Mitten und Höhen

gutes Mikrofon

anpassbar durch stabile Gelenke

bequeme Polster

Contra:

leichte Schwächen beim Bass

wenige Bedienelemente

Mikro etwas sperrig und nicht abnehmbar

Preis: circa 170 Euro

EPOS Sennheiser Game Zero bei Amazon*

Geschlossenes Headset: Das EPOS Sennheiser Game Zero ist ein geschlossenes Headset, das Außengeräusche gut abschirmt. Ob das für euch das richtige ist, hängt vom persönlichen Geschmack und vom Umfeld ab. Wenn ihr Headsets mit offener Bauweise bevorzugt, könnt ihr stattdessen zum EPOS Sennheiser Game One* greifen. Ansonsten handelt es sich um ein gut verarbeitetes Headset mit bequemer Polsterung. Auffällig sind die stabilen Gelenke, durch die sich die Stellung der Hörer anpassen lässt.

Gutes Mikro und Standardausstattung: Das Game Zero besitzt lediglich einen Lautstärkeregler. Das Mikrofon lässt sich durch Hochklappen stumm schalten. Es bietet eine sehr gute Aufnahmequalität und auch das Ausblenden von Umgebungsgeräuschen klappt recht gut. Allerdings hat es eine etwas sperrige Form und ist nicht abnehmbar. Zum Musikhören unterwegs taugt das Game Zero daher eher weniger. Die Kabel hingegen können abgenommen und ausgetauscht werden. Es liegen Kabel für den PC und Konsolen bei.

Gute Höhen, schwache Bässe: Was den Klang angeht, liefert das Sennheiser Game Zero bei den Mitten eine hervorragende Leistung ab und auch die Höhen kommen sehr gut rüber. Gerade Letzteres ist bei Gaming-Headsets oft nicht der Fall, hier zeigt sich auch ein deutlicher Qualitätsunterschied zum günstigeren HyperX Cloud Alpha. Beim Bass allerdings zeigt das Game Zero kleine Schwächen. Auch hier ist der Klang noch immer gut, aber in der Preisklasse haben wir schon Besseres gehört. Bei der Ortung von Geräuschquellen gibt es keine Probleme.

Fazit: Die Bässe kommen beim Sennheiser Game Zero leider nicht ganz so wuchtig rüber, wie man es von einem Headset dieser Preisklasse erwarten würde. Auf der anderen Seite bietet es bei den Mitten und Höhen sehr gute Leistung, auch im Vergleich zu ähnlich teuren Headsets. Hier sind Feinheiten herauszuhören, die bei anderen Headsets gern untergehen. Insgesamt ist die Qualität deshalb durchaus überzeugend. Bei der Ausstattung erfüllt Sennheiser zwar die Erwartungen, bietet aber nicht viel darüber hinaus.

EPOS Sennheiser Game Zero bei Amazon*

Der Preis-Leistungs-Tipp: HyperX Cloud Alpha

Pro:

ausgewogener Klang

gutes Mikrofon

gute Verarbeitung

bequeme Polsterung

Contra:

wenige Bedienelemente an Kabelfernbedienung

Preis: ca. 90 bis 100 Euro

HyperX Cloud Alpha bei Amazon*

Gute Verarbeitung: Die Verarbeitung des HyperX Cloud Alpha wirkt vom Aluminiumrahmen über den Kunstlederüberzug der Ohrpolster bis hin zum stoffummantelten und abnehmbaren Kabel hochwertig und stabil. Die Polsterung aus Memory-Schaum lässt an Bequemlichkeit ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Wie üblich liegt neben dem Kabel mit vierpoligem Klinkenstecker ein zusätzliches Kabel für den Anschluss am PC bei. Außerdem ist im Lieferumfang eine dünne Stofftasche enthalten.

Gutes Mikrofon: Die Kabelfernbedienung bietet mit einem Stummschalter fürs Mikro und einem Lautstärkeregler nur den Standard. Das Mikrofon erfüllt seine Aufgabe gut, Sprache wird klar und deutlich wiedergegeben. Hier ist es dem kabellosen (und deutlich teureren) HyperX CloudX Flight überlegen. Auch die Rauschunterdrückung funktioniert recht gut. Da das Mikrofon abnehmbar ist, eignet sich das Cloud Alpha zudem gut zum Musikhören unterwegs.

Ausgewogener Klang: Beim Sound kann das HyperX Cloud Alpha zwar nicht mit einem High-End-Headset wie dem Beyerdynamic MMX 300 mithalten, trotzdem bietet es sehr gute Qualität und steckt so manches kabellose Headset im Preisbereich 150 bis 200 Euro locker in die Tasche. Der Klang ist ausgewogen und zeigt keine größeren Schwächen. Beim Bass und den Mitten schneidet es hervorragend ab, bei den Höhen ist es etwas schwächer, aber immer noch recht gut. Auch die Ortung von Gegner in Spielen funktioniert gut.

Fazit: Mit der Klangqualität von High-End-Headsets wie dem Beyerdynamic MMX 300 kann das HyperX Cloud Alpha zwar nicht mithalten. Dafür ist es aber nicht nur viel günstiger, sondern ein Allround-Talent ohne große Schwachpunkte: Ob man Wert auf guten Sound oder Bequemlichkeit legt oder ein Headset möchte, das auch für unterwegs geeignet ist: Das HyperX Cloud Alpha schneidet in allen Bereichen gut ab. Nur dann, wenn man sehr hohe Ansprüche an die Klangqualität hat oder eben kein Kabel möchte, muss man zu einem anderen Headset greifen.

HyperX Cloud Alpha bei Amazon*

Leichtgewicht: Razer Kraken X

Pro:

sehr gutes Mikrofon

gute Tiefen und Mitten

leicht und angenehm zu tragen

Contra:

Schwächen bei den Höhen

insgesamt etwas zu basslastig

Preis: ca. 50 bis 60 Euro

Razer Kraken X bei Amazon*

Leicht: Razer wirbt mit dem leichten Gewicht des Razer Kraken X. Tatsächlich wiegt das Headset mit seinen circa 250 Gramm etwa 80 bis 90 Gramm weniger als das HyperX Cloud Alpha oder das Byerdynamic MMX 300. Das sieht man dem Kraken X allerdings auch an: Die Verarbeitungsqualität geht zwar in Ordnung, trotzdem wirkt das Headset deutlich billiger. Statt Metall gibt es hier nur Plastik. Obwohl auch die Polster recht dünn sind, ist das Kraken X aufgrund des geringen Gewichts bequem und drückt nicht.

Sehr gutes Mikrofon: Die Bedienelemente hat das Razer Kraken X nicht am Kabel, sondern ähnlich wie kabellose Headsets am Hörer. Neben dem Lautstärkeregler gibt es einen Mute-Button für das Mikro. Das Mikrofon ist für die Preisklasse erstaunlich gut und schafft es auch sehr gut, Geräusche aus der Umgebung auszublenden. In dieser Hinsicht kann das Kraken X auch mit teureren Headsets wie dem HyperX Cloud Alpha mithalten. Allerdings ist das Mikro nicht abnehmbar.

Schwache Höhen: Beim Sound hinterlässt das Razer Kraken X einen gemischten Eindruck. Bässe und Mitten bringt es zwar gut rüber, bei den Höhen hat es aber Schwächen. Hier hört man deutlich, warum das Kraken X viel günstiger ist als das Razer Kraken Ultimate*, das weit besseren und ausgewogeneren Klang bietet. Dass das Klangbild des Kraken X insgesamt zu basslastig ist, kann man beim Gaming aber durchaus hinnehmen. Immerhin kommen Explosionen so wuchtig rüber. Wer das Headset auch zum Musikhören nutzen will, sollte aber vielleicht etwas mehr Geld ausgeben.

Fazit: Für seinen Preis bietet das Razer Kraken X durchaus ansprechende Leistung. Es ist ein gutes kabelgebundenes Headset für alle, die nicht viel Geld ausgeben wollen, aber doch davor zurückschrecken, nach den billigsten Low-Budget-Headsets zu greifen. Bei der Klangqualität schneidet das auch nicht allzu teure HyperX Cloud Alpha allerdings deutlich besser ab. Wenn ihr das Headset häufig nutzt, lohnt es sich deshalb auf jeden Fall, etwas mehr zu bezahlen.

Razer Kraken X bei Amazon*

Die Low-Budget-Lösung: Beexcellent GM-6

Pro:

für den Preis gute Verarbeitung

zuverlässiges, flexibles Mikrofon

Contra:

Schwächen bei den Höhen

zu basslastig

Preis: circa 25 Euro

Beexcellent GM-6 bei Amazon*

Ordentlich verarbeitet: Neben den Headsets der großen Marken findet man bei großen Händlern wie Amazon auch viele Billigprodukt im Preisbereich zwischen 20 und 40 Euro. Die Modelle von Beexcellent wie das GM-6 gehören zu den besseren und verlässlicheren Headsets dieser Kategorie. Die Verarbeitungsqualität ist für den Preis erstaunlich gut. Zwar wirkt das Plastik etwas billig, aber immerhin gibt es einen Metallbügel und ein stoffummanteltes Kabel.

Licht und flexibles Mikro: Die aufwendige Beleuchtung hätte sich Beexcellent sparen können, zumal sie sowieso nur über USB funktioniert. Daneben stehen Klinkenanschlüsse für Konsole und PC zur Verfügung. Die Kabelfernbedienung erfüllt mit Lautstärkeregler und Mute-Schalter den Standard. Das Mikrofon genügt zwar nicht höchsten Ansprüchen, erledigt seinen Job aber problemlos. Im Gegensatz zu älteren Modellen wie dem GM-1 verfügt das GM-6 über ein flexibles Mikrofon, das sich näher an den Mund bringen lässt.

Mäßiger Sound: Bei der Soundqualität muss man zu diesem Preis natürlich ein paar Kompromisse machen. Ähnlich wie das Razer Kraken X ist das GM-6 sehr basslastig. Bei den Höhen schneidet es nicht gut ab, hier merkt man den Unterschied zu einem teureren Headset sofort. Trotzdem ist der Sound insgesamt nicht schlecht. Insbesondere beim Gaming kann man mit den Macken leben, wenn man keine zu hohen Ansprüche hat. Für Musik sollte man sich aber etwas Besseres holen.

Fazit: Trotz des niedrigen Preises ist das Beexcellent GM-6 kein schlechtes Headset. Es ist recht gut verarbeitet, bietet ein zufriedenstellendes Mikrofon und eine zumindest brauchbare Klangqualität. Ob das reicht, hängt von der Art der Nutzung ab. Wer sowieso nur ab und zu mal zum Headset greift und es auch nur zum Spielen benutzen will, kann mit der gebotenen Qualität auskommen. Wer es häufig nutzen will oder schlicht etwas höhere Ansprüche hat, sollte mehr Geld ausgeben.

Beexcellent GM-6 bei Amazon*

3. Welche Headsets sind kompatibel mit Xbox Series X & S?

Kabelgebundene Headsets

Nahezu alle kabelgebundenen Headsets, die über den 3,5-mm-Klinkenstecker an den Xbox-Controller angeschlossen werden können, sollten mit der Xbox Series X und S kompatibel sein. Damit das Mikrofon funktioniert, muss es sich aber um einen vierpoligen Stecker (erkennbar an den drei Ringen) handeln. Am PC werden Headsets hingegen oft über einen dreipoligen Stecker für die Hörer und einen separaten Stecker für das Mikrofon angeschlossen.

Kabellose Headsets

Kabellose Headsets, die über einen USB-Dongle verbunden werden, funktionieren nur zum Teil. Hier sollte man vor dem Kauf die Herstellerangaben genau prüfen. Headsets, die über eine Basis mit optischem Anschluss verfügen (z.B. Astro A50), machen ebenfalls Probleme, weil die Xbox Series einen solchen nicht mehr besitzt. Zwar gibt es Workarounds (z.B. Anschluss an den Fernseher), diese funktionieren aber nicht immer perfekt.

Die Verbindung per Bluetooth wird nicht unterstützt. Speziell für die Xbox entwickelte kabellose Headsets können dafür häufig über das Xbox Wireless Protocol direkt mit der Konsole verbunden werden, ohne Hilfsmittel wie einen USB-Stecker. Falls sie keine zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten (Bluetooth, 3,5-mm-Klinke) bieten, funktionieren solche Headsets dann tatsächlich nur mit Xbox One und Series, es sei denn, ihr besitzt einen Xbox Wireless Adapter*, mit dem sie auch am PC verwendbar sind.