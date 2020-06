Bei Saturn gibt es noch bis 9 Uhr am Montagmorgen einen Rabatt in Höhe der aktuellen Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf das gesamte Sortiment. Ihr bekommt also alle vorrätigen Artikel 15,966 Prozent günstiger. Wir hatten zum Start der Aktion gestern Abend bereits kurz darüber berichtet. In diesem Artikel suchen wir ein paar der interessantesten Angebote für Gamer heraus.

Die Anpassung des Preises erfolgt im Warenkorb. Bei einigen Artikeln fallen Versandkosten an, die sich aber umgehen lassen, wenn ihr eure Bestellung an einen Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt.

Konsolen

Die Corona-Epidemie hat für steigende Preise auf dem Konsolenmarkt gesorgt. Für die Nintendo Switch musste man zeitweise fast das Doppelte bezahlen, nach wie vor ist sie fast ausverkauft. Auch die Nintendo Switch Lite gab es in den letzten Monaten kaum noch zu günstigen Preisen. Bei Saturn könnt ihr die Handheld-Konsole nun aber für 178,98 Euro und damit zu einem Preis bekommen, der auch Anfang des Jahres sehr günstig gewesen wäre.

Nintendo Switch Lite statt 212,99€ für 178,98€

Ähnlich sieht die Lage bei PS4-Konsolen aus. Die PS4 Pro ist zwar noch verfügbar, liegt bei vielen Händler aber wieder bei ihrem Einführungspreis von 399 Euro. Bei Saturn hingegen könnt ihr nun immerhin die Last of Us Part II Limited Edition der Konsole für 335,29 Euro bekommen.

PS4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition statt 399€ für 335,29€

Für 360,50 Euro gibt es außerdem ein Bundle mit The Last of Us Remastered und allen Uncharted-Spielen, einschließlich The Lost Legacy. Hier könnt ihr noch The Last of Us Part II gratis dazubekommen, wenn ihr rechts unterhalb des Preises auf "Alles in den Warenkorb legen" klickt. Diese Schaltfläche erscheint manchmal nicht sofort, also gebt der Seite ein bisschen Zeit, um vollständig zu laden.

PS4 Pro + The Last of Us Part II + TLOU Remastered + Uncharted-Reihe statt 429€ für 360,50€

Bei den Xbox-One Konsolen ist wahrscheinlich die Xbox One X im Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order für 243,69 Euro der attraktivste Deal. Die Angebote für die Xbox One S sind im Vergleich dazu deutlich zu teuer.

Xbox One X + Jedi: Fallen Order statt 289,99€ für 243,69€

Wieso 15,966 Prozent Rabatt? Die Saturn-Aktion orientier sich an der aktuellen Mehrwertsteuer von 19%. Bezogen auf den Gesamtpreis inklusive Mehrwertsteuer ergibt das eine Rabatt von 15,966%. Ein Beispiel: 19% von 1€ sind 19 Cent. Ein Artikel, der sonst 1€ kosten würde, kostet mit Mehrwertsteuer also 1,19€. Zieht man nun aber diese 19 Cent wieder ab, sind das 15,966% des Gesamtpreises von 1,19€.

Controller

Natürlich gibt es nicht nur die Konsolen selbst, sondern auch Zubehör wie Controller günstiger. Ein paar Exemplare sind leider schon ausverkauft, aber Saturn hat noch immer eine große Auswahl zu bieten. Hier ein paar Beispiele:

Spiele

Bei Spielen machen 16 Prozent Rabatt noch nicht unbedingt einen guten Deal, da die Preise nicht so stabil sind wie bei Hardware und es in Sales oft noch deutlich größere Preisnachlässe gibt. Wenn ihr aber gerade ohnehin einen brandneuen Titel kaufen und nicht auf einen Sale warten wollt, dann lohnt es sich natürlich, die Aktion bei Saturn zu nutzen. Hier ein paar Vorschläge:

TV-Angebote

Natürlich gibt es auch im TV-Bereich eine Menge lohnenswerter Angebote. Besonders lohnt sich der Rabatt beispielsweise beim Kauf eines hochwertigen OLED-TVs von LG wie dem LG C97.

LG OLED 55C97 (4K, 55 Zoll) statt 1.399€ für 1.175,63€

Falls ihr wissen wollt, welche 4K-Fernseher sich sonst noch für Gamer lohnen, könnt ihr dies in unserer großen Gaming-TV-Kaufberatung nachlesen. Zur Übersicht über das TV-Sortiment bei Saturn kommt ihr hier:

