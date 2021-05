Den 65 Zoll großen und mit Ambilight ausgestatteten 4K-Fernseher Philips 65OLED855 gibt es bei Saturn gerade für 1.449,15 Euro im Angebot. Auf der Shopseite wird euch zwar der normale Preis von 1.999 Euro angezeigt. Im Warenkorb gibt es aber gleich zweimal Direktabzug: Zum einen 15 Prozent aufgrund der Saturn-Gutscheinheftaktion, zum anderen 250 Euro durch eine separate Philips-TV-Aktion. Dadurch ist das Modell nun günstiger als je zuvor, und zwar mit weitem Abstand: Nach Angaben von Idealo lag der bislang günstigste Preis bei 1.799 Euro.

Philips OLED855 (4K, 65 Zoll, Ambilight) statt 1.999€ für 1.449,15€ bei Saturn

Während die Philips-Aktion noch bis zum 13. Juni läuft, enden die Angebote des Saturn-Gutscheinhefts bereits heute um Mitternacht. Ab morgen ist der OLED-Fernseher also wieder deutlich teurer. Sofern ihr ihn nicht selbst in einem Markt in eurer Nähe abholen könnt, kommen übrigens noch 29,90 Euro Versandkosten hinzu.

Was bietet der Philips OLED 855?

Bild und OS: Der Philips OLED855 bietet hervorragende Bildqualität, was natürlich nicht zuletzt am für OLEDs typischen perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast liegt. Aber auch ansonsten kann er gut mit der Konkurrenz mithalten. Dem LG OLED CX ist er zum Beispiel bei der für HDR wichtigen Spitzenhelligkeit sogar leicht überlegen. Als Betriebssystem dient Android, was für sehr guten App-Support sorgt.

Ambilight: Außerdem verfügt der OLED855 natürlich über das Ambilight-Feature von Philips. Bei diesem wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bilde beleuchtet, was für passende Lichtstimmung sorgt und den Bildschirm noch größer aussehen lässt. Das wirkt gerade in dunklen Räumen sehr beeindruckend.

Gaming: Bei den Gaming-Features sieht es hingegen nicht so gut aus. Obwohl er über ein 120-Hz-Display verfügt, unterstützt der Philips OLED855 HDMI 2.1 nicht. Damit bleibt ihr auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Außerdem liegt der Input Lag laut unabhängigen Messungen bei 33 ms bei 60 Hz. Das ist zwar noch akzeptabel, aber deutlich höher als bei der Konkurrenz. Der LG CX ist mit 14 ms bei 60 Hz mehr als doppelt so schnell.

