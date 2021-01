Bei Saturn könnt ihr gerade das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB Speicher günstig im Tarifangebot bekommen. Der O 2 -Tarif beinhaltet 18 GB LTE sowie eine Telefon- und eine SMS-Flatrate für einen monatlichen Grundpreis von 24,99 Euro. Der einmalige Gerätepreis beträgt nur einen Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 15. Januar, sofern das Smartphone nicht vorher ausverkauft ist. Hier geht's zum Deal:

Samsung Galaxy S20 FE mit 18 GB LTE im Saturn-Tarifangebot

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Der monatliche Grundpreis des Tarifs beträgt 24,99 Euro, das macht in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 599,76 Euro. Hinzu kommen die üblichen Anschlussgebühren von 39,99 Euro, Versandkosten von 3,85 Euro und der einmalige Gerätepreis von 1 Euro. Die Gesamtkosten des Tarifangebots liegen somit bei 644,60 Euro.

Das Samsung Galaxy S20 FE kostet derzeit einzeln bei Saturn 584 Euro in seiner günstigsten Version. Bei einigen anderen Händlern könnt ihr es aber etwas günstiger bekommen. So kostet es beispielsweise bei Alternate 545,99 Euro inklusive Versand.

Für einen vergleichbaren Vertrag mit 18 GB LTE sowie SMS- und Telefon-Flatrate müsst ihr selbst bei guten Angeboten mit etwa 19 Euro pro Monat rechnen, also mit 456 Euro in zwei Jahren. Beim Einzelkauf würdet ihr demnach 1.001,99 Euro bezahlen, mögliche Anschlussgebühren noch nicht eingerechnet. Durch das Tarifangebot spart ihr also mehr als 350 Euro.

Samsung Galaxy S20 FE mit 18 GB LTE im Saturn-Tarifangebot

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE?

Beim Samsung Galaxy S20 FE handelt es sich um eine etwas günstigere Version des normalen Galaxy S20, die über eine etwas geringere Displayauflösung (2.400 x 1.800 statt 3.200 x 1.440 Pixel) und etwas weniger Arbeitsspeicher (6 GB statt 8GB) verfügt. Davon abgesehen gibt es aber kaum Nachteile. Das Samsung Galaxy S20 FE bietet ebenfalls 128 GB Speicher und den gleichen schnellen OctaCore-Prozessor mit Taktfrequenzen von bis zu 2,73 GHz. Der Akku hält sogar etwas länger als beim normalen S20.