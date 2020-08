Bei Saturn läuft gerade eine Aktion namens "Der große Saturn Sommer-Streich" mit zahlreichen Angeboten, von Haushaltsgeräten über Kameras bis hin zu Videospielen. Die Gaming-Angebote im Saturn Sommer-Streich haben wir uns bereits in einem eigenen Artikel angesehen. Diesmal werfen wir einen Blick auf die Highlights unter den Smartphone-Deals. Wer lieber selbst in den Angeboten stöbert, findet die Übersicht hier:

Die Aktion läuft noch bis 9 Uhr morgens am 31. August, einzelne Artikel können aber schon früher vergriffen sein. Bestellungen über 59 Euro sind in der Regel versandkostenfrei.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 GB für 186,02€

Das Highlight unter den Smartphones der unteren Preisklasse ist das Xiaomi Redmi Note 8 Pro mit 128 GB Speicher, das ihr in verschiedenen Varianten günstiger bekommt. Die günstigste Version in Weiß gibt es schon für 186,02 Euro (UVP: 279,90 Euro). Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr das Modell gerade nirgendwo sonst so günstig.

Für seinen Preis verfügt das Xiaomi Redmi Note 8 Pro über recht beeindruckende Spezifikationen. Neben 128 GB Speicherplatz bietet es 6 GB Arbeitsspeicher, das 6,53 Zoll große Display liefert eine Auslösung von 2.340 x 1.080 Bildpunkten. Die Auflösung der Rückkamera liegt bei 64 Megapixeln.

Samsung Galaxy S10 Plus

Aus dem Hause Samsung bekommt ihr verschiedene Galaxy-Smartphones wie das S10 Lite, das S20 Plus und das Note 20 günstiger. Highlight ist das Galaxy S10 Plus für 583,91 Euro (UVP: 828 Euro). Wie das Xiaomi Redmi Note 8 Pro verfügt das Samsung Galaxy S10 Plus über 128 GB Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher. Der Octa-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von bis zu 2,7 GHz ist aber deutlich stärker. Die Auflösung des Displays liegt bei 3.040 x 1.440 Pixeln.

Weitere Smartphone-Angebote bei Saturn (Auswahl):