Saturn hat gestern Abend die Angebote seines neuen Prospekts gestartet. In diesem findet ihr neben einer Menge 4K-Fernseher, Laptops und Smartphones auch einige interessante Gaming-Deals, vor allem für PS5 und Nintendo Switch. So gibt es neben Spielen auch Bundles mit dem Sony Pulse 3D Gaming-Headset, dem DualSense PS5-Controller und den Nintendo Switch Joy-Con Controllern im Angebot. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Die Angebote laufen noch bis zum 10. November, einzelne Deals könnten aber natürlich schon vorher ausverkauft sein. Viele, aber nicht alle Angebote werden versandkostenfrei geliefert.

FIFA 22 mit Sony Pulse 3D oder DualSense PS5-Controller

Das Sony Pulse 3D Gaming-Headset für die PS5 bekommt ihr zusammen mit FIFA 22 für 129,99 Euro. Die PS5-Version von FIFA 22 kostet einzeln bei Saturn derzeit 59,99 Euro, das Pulse 3D liegt bei 92,99 Euro in der weißen Version und bei 99 Euro in der erst am Freitag erschienenen schwarzen Variante. Je nachdem, für welche ihr euch entscheidet, liegt der Bundle-Rabatt also bei 29 oder bei 22,99 Euro.

Den Sony DualSense PS5-Controller bekommt ihr mit FIFA 22 für 99,99 Euro. Auch hier könnt ihr zwischen der schwarzen und der weißen Version wählen. Der Bundle-Rabatt liegt in beiden Fällen bei 29,99 Euro. Die Bundles findet ihr hier:

Mario Party Superstars mit Nintendo Switch oder Joy-Con Controllern

Außerdem bekommt ihr das erst letzte Woche erschienene Mario Party Superstars wahlweise mit Joy-Con Controllern in verschiedenen Farben oder der Nintendo Switch selbst im Bundle. Für das Konsolen-Bundle zahlt ihr 325 Euro, das Joy-Con-Bundle kostet 99,99 Euro. Beide Bundles gibt es hier:

Angebote auch bei MediaMarkt

MediaMarkt hat übrigens ebenfalls einen neuen Prospekt gestartet. Die Angebote dort decken sich im Wesentlichen mit denen bei Saturn und sind ebenfalls noch bis zum 10. November gültig. Hier geht’s zur Übersicht: