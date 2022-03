Saturn hat den großen Super Sale gestartet. Bis 20 Uhr am 12. April bekommt ihr hier neben zahlreichen Laptops, Computerzubehör, verschiedenen Haushaltsgeräten und Gaming-Zubehör wie Headsets auch Fernseher zu günstigen Preisen. Unter diesen TV-Deals finden sich ein paar besonders günstige Schnäppchen, weil es selbst auf ohnehin schon reduzierte Fernseher einen Direktabzug von bis zu 300 Euro gibt. Die Übersicht über die Angebote findet ihr hier:

Den Direktabzug für Fernseher gibt es für alle vorrätigen Geräte ab einem Preis von 599 Euro aufwärts. Die Höhe des Abzugs, der an der Kasse eiberechnet wird, richtet sich nach dem Preis:

ab 599€: 70€ Direktabzug

ab 799€: 90€ Direktabzug

ab 999€: 150€ Direktabzug

ab 1.499€: 200€ Direktabzug

ab 1.999€: 300€ Direktabzug

Highlight: LG OLED A19 für 688 Euro

Eines der Highlights ist der 4K-Fernseher LG OLED A19 in der Größe 48 Zoll, den ihr schon für 688 Euro bekommt. Auf der Produktseite werden zwar 758 Euro angezeigt, an der Kasse gibt's jedoch 70 Euro Direktabzug. Der LG OLED A19 ist eine Variante des LG OLED A1 aus 2021 und einer der günstigsten OLED-Fernseher auf dem Markt. So günstig wie jetzt bei Saturn hat es das Modell mit 48 Zoll laut Vergleichsplattformen aber noch nie gegeben.

Bild: Trotz seines relativ niedrigen Preises bietet der LG OLED A1 eine hervorragende Bildqualität, was natürlich vor allem an der OLED-Technik mit ihrem tiefen Schwarz und dem unendlich hohen Kontrast liegt. Sieht man davon ab, dass er nur über ein 60-Hz-Display verfügt, liegt er ungefähr gleichauf mit dem teureren LG OLED B1. Dem LG OLED C1 ist er wegen der geringeren Spitzenhelligkeit und des schwächeren Bildprozessors hingegen unterlegen, in der Praxis fällt der Unterschied aber eher selten deutlich auf.

Gaming: Da der LG OLED A1 nur ein 60-Hz-Display hat, verfügt er auch nicht über richtiges HDMI 2.1. Im Gegensatz zum LG B1 gibt es also auch mit PS5 oder Xbox Series X kein Gaming in 4K 120 fps, ihr bleibt auf 4K 60 fps beschränkt. Immerhin fällt der Input Lag mit rund 10 ms sehr niedrig aus. Zudem wir ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt. Beim Spielen schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Weitere TV-Angebote im Saturn Super Sale: