Im Saturn Super Sale gibt es noch bis zum 29. Juni Direktabzug beim Kauf vieler 4K-Fernseher, was zumindest in einigen Fällen zu günstigen Preisen führt. Die Höhe des Rabatts richtet sich nach dem Preis des Fernsehers, sie reicht von 70 Euro bei einem Preis ab 599 Euro bis hin zu 300 Euro bei einem Preis von mindestens 1.999 Euro. Zur Auswahl stehen mehr als 200 Geräte. In diesem Artikel haben wir euch ein paar Highlights herausgesucht. Falls ihr lieber gleich selbst die gesamte Liste durchgehen wollt, findet ihr diese hier:

Saturn Super Sale: Über 200 4K-Fernseher im Angebot

Der Direktabzug wird übrigens erst an der Kasse einbrechnet. Die Preise, die ihr in der Liste seht, sind also noch die Normalpreise. In manchen Fällen kommen allerdings noch Versandkosten von 29,90 Euro dazu, falls ihr den Fernseher nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und dort selbst abholt.

Samsung TU8079 mit 82 Zoll

Falls ihr zu denjenigen gehört, denen ein Fernseher gar nicht groß genug sein kann, dann interessiert euch vielleicht, dass ihr den 82 Zoll großen Samsung TU8079 im Saturn Super Sale schon für 1.049 Euro bekommen könnt. So günstig gab es das Modell laut Vergleichsplattformen noch nie. Nach Angaben von Idealo wäre Saturn aktuell sogar schon ohne den Direktabzug von 150 Euro mit dem Normalpreis von 1.199 Euro der günstigste Anbieter.

Samsung GU82TU8079 (4K, 82 Zoll) statt 1.199€ für 1.049€ bei Saturn

Beim Samsung TU8079 handelt es sich um einen Fernseher der unteren Preisklasse, der dank seines kontrastreichen VA-Panels aber trotzdem eine recht gute Bildqualität bietet. Durch den sehr niedrigen Input Lags von circa 9 bis 10 ms ist er zudem gut fürs Gaming geeignet. Wie üblich bei günstigen 4K-Fernsehern gibt es aber nur ein 60-Hz-Display und deshalb auch kein HDMI 2.1.

Sony XH9077 mit HDMI 2.1

Wenn ihr es gern etwas kleiner, aber dafür deutlich hochwertiger hättet, ist der Sony XH9077 vielleicht das Richtige für euch. Mit einem Preis von 709 Euro nach 90 Euro Direktabzug ist Saturn derzeit mit deutlichem Abstand der günstigste Händler. Der Sony XH9077 verfügt nicht nur über ein kontrastreiches VA-Display, sondern auch über Full Array Local Dimming und eine viele höhere Spitzenhelligkeit als beispielsweise der Samsung TU8079, was unter anderem der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt.

Sony KD-55XH9077 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 799€ für 709€ bei Saturn

Dank seines niedrigen Input Lags von 7,2 ms bei 120 Hz und seiner beiden HDMI-2.1-Anschlüsse ist der Sony XH9077 außerdem sehr gut fürs Gaming geeignet. Allerdings hat der Sony XH9077 ein paar Probleme, wenn er zugleich mit 4K 120 fps auch noch die höchste Farbauflösung darstellen soll. Dann kann es zu Qualitätseinbußen kommen.

LG OLED CX mit 55 Zoll

Wenn euch selbst der Sony XH9077 noch nicht gut genug ist, dann bleibt euch nicht viel anderes übrig, als zu einem OLED-TV zu greifen. Beim LG OLED CX mit 55 Zoll sinkt der Preis durch 150 Euro Direktabzug auf 1.199 Euro. Der Versand ist in diesem Fall kostenlos.

LG OLED 55CX9 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) statt 1.349€ für 1.199€ bei Saturn

Wie alle OLED-TVs bietet der LG OLED CX eine sehr hohe Bildqualität durch perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED BX verfügt er über den besseren Bildprozessor und die deutlich höhere Spitzenhelligkeit. Außerdem bietet er vier HDMI-2.1-Anschlüsse, mit denen ihr die Leistung der PS5 und Xbox Series X voll ausnutzen könnt. Durch sie ist nämlich Gaming in 4K bei bis zu 120 fps prinzipiell möglich.

Weitere Angebote im Saturn Super Sale

Der Saturn Super Sale hat noch sehr viel mehr zu bieten als nur Fernseher. Beispielsweise gibt es auch Smartphones, Laptops, Desktop-PCs und diverse Haushaltsgeräte günstiger. Außerdem könnt ihr ein Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller und Ratchet & Clank: Rift Apart für 99,99 Euro bekommen. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

