Kaum ist der WSV bei MediaMarkt beendet, hat Saturn einen ähnlich großen Sale gestartet, mit Angeboten aus den verschiedensten Bereichen wie Laptops, Smartphones, Fernseher und natürlich auch Haushaltsgeräte. Eine Menge Gaming-Deals sind ebenfalls mit dabei, die Highlights aus diesem Bereich haben wir in diesem Artikel für euch gesammelt. Die Aktion läuft noch bis zum 2. März. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Saturn Super Sale: Zu den Angeboten

Spiele für PS4 und Xbox One reduziert

Im Gaming-Bereich gibt es vor allem Spiele für die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series günstiger. Das eine oder andere Switch-Spiele ist zwar auch mit dabei, insgesamt wird Nintendos Konsole aber deutlich schlechter bedient. Für Xbox One und vor allem für PS4 gibt's hingegen ein paar Highlights, die man unter den insgesamt 722 Gaming-Deals aber erst mal finden muss. Hier präsentieren wir euch eine kleine Auswahl:

Bei Spielen fallen in der Regel Versandkosten von 2,99 Euro an, bei ab 18 freigegebenen Titeln sind es 4,99 Euro. Diese könnt ihr eventuell umgehen, indem ihr die Bestellung bei einem Markt in eurer Nähe selbst abholt. Wer die komplette Liste der Spiele-Deals im Saturn Super Sale durchwühlen möchte, findet diese hier:

Saturn Super Sale: Zu den Angeboten für PS4, Xbox One und Switch