Saturn hat einen neuen Tarifdeal gestartet, bei dem ihr neben dem Samsung Galaxy S20 FE auch noch die PS4 Pro als Beigabe bekommt. Der Vertrag enthält 10 GB LTE sowie eine Telefon-Flatrate und eine freenet Hotspot Flat. Der monatliche Grundpreis beträgt 29,99 Euro. Hier geht's zum Angebot:

Saturn: Samsung Galaxy S20 FE, PS4 Pro und 10 GB LTE im Tarifangebot

Wie viel spart man mit dem Tarifdeal?

Die monatliche Grundgebühr liegt bei 29,99 Euro, das macht in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 719,76 Euro. Dazu kommen 79 Euro einmaliger Gerätepreis und die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Insgesamt liegen die Kosten des Tarifangebots somit bei 838,75 Euro.

Einzeln kostet das Samsung Galaxy S20 FE bei Saturn derzeit 608,83 Euro. Der Preis der PS4 Pro würde bei 369,44 Euro liegen, wenn sie nicht ausverkauft wäre. Bei den meisten anderen Händlern ist sie derzeit noch teurer. Bundles mit der PS4 Pro sind zwar bei Saturn noch verfügbar, kosten aber über 400 Euro. Ausgehend vom theoretischen Preis der Konsole ohne Spiel liegt der Wert der Geräte also bei insgesamt 927,28 Euro und somit deutlich höher als die Gesamtkosten des Tarifangebots.

Für einen vergleichbaren Tarif mit 10 GB LTE und Telefon-Flatrate müsst ihr selbst bei guten Angeboten mit 13 Euro im Monat rechnen, was 312 Euro in zwei Jahren entspricht. Alles in allem spart ihr mit dem Tarifangebot also über 400 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE?

Das Samsung Galaxy S20 FE ist eine etwas günstigere Version des normalen Samsung Galaxy S20, die etwas weniger Arbeitsspeicher (6 GB statt 8 GB) und eine geringere Displayauflösung (2.400 x 1.800 statt 3.200 x 1.440 Pixeln) bietet. Es verfügt aber ebenfalls über 128 GB Speicher und den leistungsstarken Prozessor Exynos 990 mit Taktfrequenzen von bis zu 2,73 GHz. Bei der Akkulaufzeit ist es dem normalen S20 sogar leicht überlegen.