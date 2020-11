Erst vor einer Woche hatten wir über ein Tarifangebot bei Saturn berichtet, bei dem ihr das Samsung Galaxy S20 Plus zusammen mit der Nintendo Switch Lite zu einem günstigen Preis bekommt. Diese Woche hat der Händler einen Tarifdeal mit beiden Geräten und einem noch günstigeren Vertrag zu bieten. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 31,99 Euro statt 36,99 Euro, dafür bekommt ihr allerdings auch nur 10 GB LTE statt 18 GB LTE. Der Deal läuft noch bis zum 21 November.

Zum Tarifangebot: Samsung Galaxy S20 Plus mit Switch Lite & 10 GB LTE

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Bei einer monatlichen Grundgebühr von 31,99 Euro zahlt man in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 767,76 Euro. Hinzu kommen 79 Euro einmaliger Gerätepreis und 39,99 Euro Anschlussgebühr. Somit kommt man auf Gesamtkosten von 886,75 Euro.

Das Samsung Galaxy S20 Plus gibt es bei Saturn gerade als Teil der Samsung Galaxy Week im Angebot für 645,69 Euro statt 749 Euro. Die Nintendo Switch Lite kostet in ihrer günstigsten Variante momentan 203,69 Euro. Für einen vergleichbaren Vertrag mit 10 GB LTE, Telefon-Flat und freenet Hotspot Flat (SMS-Flat ist nicht enthalten!) solltet ihr mit etwa 13 Euro monatlich rechnen. Dadurch kommt man auf 1.161,38 Euro für die ersten zwei Jahre. Trotz des Sonderangebots für das Galaxy S20 Plus kommt ihr mit dem Tarifdeal also noch immer viel günstiger weg.

Zum Tarifangebot: Samsung Galaxy S20 Plus mit Switch Lite & 10 GB LTE

Alternative: Samsung Galaxy S20+ mit Switch Lite und 18 GB LTE

Falls das neue Angebot euch nicht zusagt, könnt ihr auch noch den alten Tarifdeal mit 18 GB LTE für 36,99 Euro im Monat bekommen. Hier ist auch eine SMS-Flatrate enthalten. Zudem ist der einmalige Gerätepreis, der letzte Woche noch bei 69 Euro lag, inzwischen auf 29 Euro gesunken. Dadurch liegen die Gesamtkosten nur noch bei 956,75 Euro. Den Deal findet ihr auf der Übersichtsseite der Saturn-Tarifangebote:

Zu den Tarifangeboten bei Saturn

Was bietet das Samsung Galaxy S20 Plus?

Das Samsung Galaxy S20 Plus ist ein High-End-Smartphone, das 128 GB Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher bietet. Der leistungsstarke Octa-Core-Prozessor Exynos 990 läuft mit Taktfrequenzen von bis zu 2,73 GHz. Im Vergleich zum normalen Galaxy S20 verfügt es unter anderem über das größere Display (6,7 Zoll statt 6,2 Zoll) und einen etwas größeren Akku.