Bei Saturn laufen an diesem Wochenende wieder die Entertainment Weekend Deals, die ein paar attraktive Angebote aus dem Gaming-Bereich beinhalten. Die Deals laufen bis 9 Uhr am Montagmorgen und sind nur online verfügbar. In diesem Artikel stellen wir euch die Highlights vor. Wer gleich selbst stöbern möchte, findet hier zur Aktion:

Dualshock 4 mit FIFA 20 für 59,99€

Den Dualshock 4 Controller für bekommt ihr am Wochenende im Bundle mit FIFA 20 für 59,99 Euro statt 97,99 Euro. Damit sinkt das Bundle auf genau den Preis, den der Controller bei Saturn normalerweise einzeln kostet. Im Grunde bekommt ihr also FIFA 20 gratis zum PS4-Controller dazu.

statt 97,99 Euro für 59,99 Euro

Update: Leider ist der Vorrat bereits vergriffen, sodass ihr euch das Bundle nicht mehr nach Hause liefern lassen könnt. Ihr könnt es aber trotzdem noch zum Angebotspreis bekommen, wenn ihr die Marktabholung auswählt und einen Markt in eurer Nähe findet, der es noch auf Lager hat.

Spieledeals

Wie an fast jedem Wochenende gibt es außerdem wieder einige Spiele für PS4, Nintendo Switch und Xbox One günstiger, wobei die PS4 diesmal deutlich besser bedient wird als die beiden anderen Konsolen. Hier eine Auswahl:

Weitere Gaming-Angebote

In den Entertainment Weekend Deals findet ihr auch mehrere Lenkräder für PS4 und Xbox One sowie Racing-Cockpits. Zudem ist die externe Festplatte Seagate Game Drive für Xbox One in mehreren Varianten reduziert. Außerdem gibt es ein Gaming-Headset für Xbox One zum halben Preis von 25 Euro.

Neben den Gaming-Deals gibt es eine große Auswahl an Laptops, Monitoren und Desktop-PCs sowie eine Menge Spielzeug günstiger. Zur Übersicht über sämtliche Entertainment Weekend Deals kommt ihr hier:

Weekend Deals mit TV-Angeboten

Neben den Entertainment Weekend Deals laufen bei Saturn auch noch die normalen Weekend Deals, in denen ihr unter anderem 4K-Fernseher, Kameras, externe Festplatten und Lautsprecher günstiger bekommt. Die Übersicht findet ihr hier:

