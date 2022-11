Saturn WM-Angebote: Jetzt LG 4K-TVs mit bis zu 86 Zoll günstig kaufen

Bei Saturn läuft schon seit einigen Tage eine große WM-Aktion, in der ihr Fernseher, Beamer und so ziemlich alles, was ihr zum Fußballschauen gebrauchen könnt, günstiger bekommt. Heute sind nochmal einige neue Angebote dazugekommen, darunter ein paar extragroße 4K-Fernseher von LG, die dank 120 Hz und der dadurch flüssigen Bewegungsdarstellung sehr gut für Sportübertragungen, aber auch fürs Gaming geeignet sind. Unten stellen wir euch die Modelle näher vor. Die Übersicht über alle Deals, die noch bis zum 16. November gültig sind, findet ihr hier:

LG OLED C22 mit 77 Zoll: High End für Fußball und Gaming

Wenn ihr keine Kompromisse bei der Qualität eingehen wollt, könnt ihr euch den LG OLED C22 mit 77 Zoll für 2399€ (UVP: 5299€) holen. Das ist natürlich noch immer eine hübsche Stange Geld, aber Saturn ist damit laut Vergleichsplattformen immerhin mit einem Abstand von 200€ der günstigste Anbieter für das Modell. Den sehr ähnlichen LG OLED C27 bekommt ihr in dieser Größe momentan sogar erst ab 2970€.

Der LG OLED C22 genügt beim Bild höchsten Ansprüchen. Die OLED-Technik sorgt für perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast, gegenüber günstigeren OLED-Modellen wie dem B2 oder A2 zeichnet er sich durch einen besseren Bildprozessor und höhere Spitzenhelligkeit aus. Neben einem 120-Hz-Display gibt es auch HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen, sodass Gaming in 4K bei bis zu 120 fps mit der PS5 und der Xbox Series X möglich ist. Auch der Input Lag fällt mit unter 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus.

LG UQ91009 mit 86 Zoll: Riesiger Fernseher zum moderaten Preis

Falls ihr es gerne ein bis zwei Stufen günstiger, aber sogar noch größer haben wollt, könnt ihr euch den 86 Zoll großen LG UQ91009 für 1499€ holen. Während kleinere Versionen des UQ91009 nur ein 60-Hz-Display besitzen, verfügt dieses Modell wie der LG OLED C22 über 120 Hz und besitzt immerhin zwei HDMI-2.1-Anschlüsse. Auch hier könnt ihr also flüssige Bewegungen beim Fußballschauen und bis zu 4K 120 fps beim Gaming mit PS5 und Xbox Series X erwarten.

Bei der Bildqualität kann der LG UQ91009 allerdings nicht mit einem High-End-Fernseher wie dem LG OLED C22 mithalten. Der Kontrast ist deutlich schwächer und auch die Spitzenhelligkeit ist niedriger, wodurch HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann. Trotzdem bietet der LG UQ91009 solide Qualität und natürlich auch LGs zuverlässiges Betriebssystem WebOS, das einen sehr guten App-Support bietet und recht komfortabel zu bedienen ist.

Weitere TV-Angebote im Saturn WM Sale

Falls ihr keinen so großen Fernseher braucht, findet ihr unter den Saturn WM-Angeboten natürlich auch noch viele kleinere 4K-TVs, und zwar in allen Preisklassen von High End bis Low Budget. Hier ein paar Beispiele, sortiert nach Preis:

211 9 Mehr zum Thema PS5 & Xbox Series X – Diese TVs nutzen die Features der neuen Konsolen

Verlängertes Rückgaberecht zur Weihnachtszeit

Zur Weihnachtszeit gibt es bei Saturn übrigens ein verlängertes Rückgaberecht, das bis zum 31. Dezember gilt. Ihr könnt also ruhig jetzt schon eure Weihnachtsgeschenke kaufen und sie trotzdem nach der Bescherung zurückgeben, falls ihr das Falsche erwischt haben solltet.