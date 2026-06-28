Spieler kauft gebrauchten Game Boy mit mysteriösem Schalter an der Seite - und der stellt sich als ziemlich nützlich heraus

Vor einiger Zeit haben wir uns schon einer PS1 mit einem großen, roten Kippschalter an der Seite gewidmet – und jetzt wird es noch wilder. Denn dieser Game Boy-Fan und Bastler hat sich vor einer Weile mehrere Handhelds gebraucht gekauft und bei einem davon ragt seitlich ein gigantischer Schalter heraus.
Der sieht nicht besonders hübsch aus, wurde nicht gerade fein säuberlich eingebaut und wirkt fast schon lächerlich groß. Was zur Hölle macht man also damit? Die Community weiß zum Glück Rat.
Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.
Riesen-Schalter am Game Boy verändert die Taktgeschwindigkeit des Prozessors und macht alles schneller (oder langsamer)
Darum geht's: Im Netz hat sich ein Reddit-User vor gut zwei Jahren an die Game Boy-Community gewendet, weil er nichts mit dem kuriosen Schalter-Fund am Game Boy color anfangen kann. Das Umlegen des gigantischen Kippschalters, der aus der Seite heraus ragt, scheint auf den ersten Blick überhaupt nichts zu bewirken.
Aber das stimmt nicht: Er hat mehrere Verwendungsmöglichkeiten.
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Das tut der Schalter: Die allermeisten Kommentare und auch unser hauseigener Technik-Guru Chris sind sich einig, dass mit solchen Schaltern die Taktgeschwindigkeit der CPU beeinflusst werden kann.
Dadurch laufen dann sämtliche Programme auf dem GBC sehr viel schneller als normal – oder langsamer, die Möglichkeit existiert auch, wird aber seltener genutzt.
Wieso sollte man das wollen? Das erste große Anwendungsgebiet besteht darin, in Spielen lange, langweilige und langatmige Teile schneller überspringen zu können. Vor allem Pokémon-Fans nutzen solche Hardware-Mods offenbar, um schneller zu grinden.
Soll heißen: Wenn ihr auf Shiny-Jagd seid und viele Hundert Pokémon fangen müsst, kann so ein Schalter die geistige Gesundheit retten, weil er den Prozess abkürzt.
Wird aber auch für Musik genutzt: Womöglich hat dieser umgebaute Game Boy color aber auch mal einem Chiptune-Musiker gehört. Die scheinen nämlich insbesondere am Game Boy einen Narren gefressen zu haben und nutzen das Gerät zum Musizieren. Mithilfe des Schalters lässt sich alles schneller und damit höher abspielen.
Hier macht der riesige Schalter auch mehr Sinn: Wenn mehrere Instrumente, Keyboards, Computer und Game Boys gleichzeitig bedient werden, kann es sehr hilfreich sein, schnell mit einem möglichst großen Schalter zwischen den verschieden hohen Oktaven hin- und her switchen zu können. Hier kommt auch das heruntertakten ins Spiel: Es wird genutzt, um den Sound langsamer beziehungsweise tiefer abspielen zu können.
Hattet ihr früher vielleicht auch so einen Schalter an eurem Game Boy und falls ja: Woür habt ihr ihn genutzt?
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