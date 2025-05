Dieses schicke Soulslike-Spiel für PS5 ist schon vor drei Tage erschienen und kaum jemand beachtet es!

Rund 50 Stunden lang erforscht ihr in diesem brandneuen Soulslike-Spiel eine Welt voller Burgen und Ruinen.

Schon am Donnerstag ist ein neues Soulslike-Spiel für PS5 und Xbox Series erschienen, das eine Menge eigenständiger Ideen und auch eine schick inszenierte Spielwelt mitbringt. Trotzdem hat es bislang nicht viel Aufmerksamkeit bekommen und auch die Verkaufszahlen dürften nicht brillant sein, denn auf den Bestsellerlisten der großen Shops steht es weit hinten. Wenn ihr daran etwas ändern wollt, findet ihr den Geheimtipp hier bei Amazon:

Übrigens gibt es das Action-Rollenspiel auch für PC, dort allerdings nur digital und nicht auf Steam, sondern bislang lediglich über den Epic Store. Warum das neue Soulslike für euch einen Blick wert sein könnte, erfahrt ihr hier:

Neues Soulslike: Selbstgeschmiedete Waffen & eindrucksvolle Fantasy-Welt!

Die Spielwelt von Blades of Fire geizt nicht mit eindrucksvollen Bauwerken.

Es geht hier um Blades of Fire, das neue Spiel von Mercury Steam (Castlevania: Lords of Shadow, Metroid Dread). Das Action-Rollenspiel liefert das typische Metroidvania-Leveldesign, das man von dem Studio kennt, und verknüpft es mit Soulslike-Elementen, allerdings mit einem besonderen Twist: Da ihr eine Art magischen Schmied spielt, sammelt ihr hier nämlich statt Seelen Material für Waffen. Sterbt ihr, bleibt eure ausgerüstete Waffe am Ort des Todes zurück.

Das Gameplay setzt Soulslike-typische vor allem auf wuchtige Nahkämpfe und auf fordernde und eindrucksvolle Bossgegner, ohne dabei jedoch den Schwierigkeitsgrad eines Dark Souls zu erreichen. Außerdem wird eine geheimnisvolle Spielwelt geboten, die uns von einer eindrucksvollen Burg oder Ruine zur nächsten führt und dabei auch abseits des Hauptpfades immer etwas zu tun und zu entdecken bietet.

Die Dynamik zwischen dem muskulösen Protagonisten und seinem jüngeren Begleiter erinnert an das God of War aus 2018.

Daneben versucht Blades of Fire, uns mit einer spannenden und gut inszenierten Hauptstory zu motivieren, die sich einiges von God of War aus 2018 abgeschaut hat. Das gelingt mal besser und mal schlechter, sorgt aber auf jeden Fall für einige eindrückliche Momente während der rund 50 Spielstunden. Durch die vielen Minispiele, die wir vor allem beim Schmieden bewältigen müssen, zieht sich der Fortschritt manchmal jedoch etwas zu lange hin.

Perfekt ist Blades of Fire also nicht. Alles in allem baut das Action-Rollenspiel ein bisschen zu viele gut gemeinte Ideen ein, statt sich auf seinen Kern zu konzentrieren. Das ändert aber nichts daran, dass dieser Kern solide ist und die Ideen zumindest teilweise gelungen sind und sich frisch anfühlen. Mindestens diejenigen unter auch, die gleichermaßen ein Herz für Soulslikes und für Crafting haben, sollten dem Geheimtipp eine Chance geben.