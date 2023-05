Schnelle PS5-SSD im Angebot: Holt euch jetzt 2TB Speicher 48% günstiger bei Amazon

Die Kingston Fury Renegade PS5-SSD bekommt ihr jetzt 48% günstiger im Angebot.

Bei Amazon könnt ihr gerade die gut für PS5 geeignete NVMe SSD Kingston Fury Renegade im Angebot bekommen: Für 2 TB Speicherplatz bezahlt ihr aktuell nur noch 129,91€ und damit 48% weniger als die UVP von 251,99€! Günstiger gibt es das Modell gerade laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst. Auch im Vergleich zu anderen PS5-SSDs wie der Samsung 980 Pro oder der WD Black SN850X ist das ein sehr guter Preis. Dieser Link bringt euch zum Deal:

Amazon macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Wie gut ist die Kingston Fury Renegade SSD für PS5?

Die Kingston Fury Renegade verfügt zwar über keinen Heatsink, aber immerhin über einen dünnen Heat Spreader.

Hohe Geschwindigkeit: Die Kingston Fury Renegade bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s und ist damit auf dem Papier sogar noch etwas schneller als die beliebte Samsung 980 Pro (max. 7.000 MB/s). In der Praxis ist aber kaum ein Unterschied wahrnehmbar. Beide NVMe SSDs sind sehr gut für die PS5 geeignet, die lediglich 5.500 MB/s braucht. Die Schreibgeschwindigkeit der Fury Renegade ist mit bis zu 7.000 MB/s übrigens ebenfalls sehr hoch, das ist für die PS5 aber nicht so wichtig.

Kein Heatsink, aber Heatspreader: In der angebotenen Version verfügt die Kingston Fury Renegade zwar über keinen richtigen Heatsink, aber immerhin über einen dünnen Heat Spreader. Für den Einsatz in der PS5 ist das zwar nicht optimal, sollte aber in aller Regel ausreichen. Falls ihr ganz sicher gehen wollt, dass es nicht zur Überhitzung und zu damit verbundenen Leistungseinbußen kommt, könnt ihr natürlich einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PS5 achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren. Falls ihr eure neue SSD auch gleich mit neuen Spielen befüllen wollt, könnte zudem PS Store Guthaben bei Amazon interessant für euch sein. Mehr günstige Angebote rund ums Gaming findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder gleich hier: