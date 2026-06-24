Viel schöner als jede Soundbar: Diese Spezial-Lautsprecher von Sony sind jetzt im Angebot mein bester Heimkino-Tipp!

Sony liefert die in meinen Augen besten Alternativen zu klassischen Soundbars. Diese vier Lautsprecher sind genauso simpel, sehen aber besser aus und klingen auch viel besser.

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Lorenz Rittirsch
24.06.2026 | 15:14 Uhr


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Dieses HiFi-Soundsystem von Sony ist kompakt wie eine Soundbar, aber legt sich mit den ganz großen Lautsprechern der Konkurrenz an. Dieses HiFi-Soundsystem von Sony ist kompakt wie eine Soundbar, aber legt sich mit den ganz großen Lautsprechern der Konkurrenz an.

TVs mit toller Bildqualität gibt es ohne Ende und mittlerweile in fast allen Preisklassen. Der Sound aus den Flachbildschirmen kann aber nur selten mit dem Bild mithalten – nicht mal bei den ganz teuren Fernsehern. Deshalb sind Soundbars heute auch so beliebt, aber Sony hat eine Alternative dazu im Programm, die ich besonders finde.

Diese vier Lautsprecher sind in meinen Ohren ein echter Geheimtipp. So einfach wie eine Soundbar, viel schöner und ein Klang, der seinesgleichen sucht – jetzt im Angebot!

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Zum Vergleich: Das sind die aktuell besten Soundbars im Prime-Day-Angebot bei Amazon

Waschechter Surroundsound und Dolby Atmos, nur ohne Kabel und Stress

Die vier Lautsprecher des Sony Theatre QUAD sind jeweils nicht besonders groß und sehr schlank. Damit passen sie in und auf so ziemlich jedes Regal oder Sideboard und mit ihrer Stoff-Außenhaut sehen sie auch noch verdammt schick aus.

Jeweils braucht es nur ein Stromkabel und so seid ihr bei der Positionierung auch ganz flexibel. Im Gegensatz zu vielen anderen Heimkino-Systemen müsst ihr nicht penibel auf die Ausrichtung zu euren Sitzplätzen achten. Das ist perfekt für echte Wohnzimmer, die mehr als nur den Zweck haben, Filme darin zu sehen.

Die Lautsprecher funktionieren dann mittels einer kleinen Box an eurem 4K-TV untereinander kabellos, und weil ihr vier Stück davon im Raum verteilt, erlebt ihr echten Kino-Klang mit Dolby Atmos und natürlich Surround.

Hier geht's zur genialen Soundbar-Alternative von Sony

In den gut aussehenden Boxen schlummert eine Menge Technik, sodass der Sound bei euch genau richtig ankommt. In den gut aussehenden Boxen schlummert eine Menge Technik, sodass der Sound bei euch genau richtig ankommt.

Bei unserer Partnerseite GameStar verfasse ich übrigens auch unsere Kaufberatung zu den besten TVs aus allen Preisklassen. Gerade jetzt zum Prime Day kann sich ein Blick lohnen:

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Sound wie im Kino: HiFi-Lautsprecher von Sony machen alles ganz allein

Sony hat nicht nur bei TV-Geräten die Nase vorn, was die Verarbeitung von Bild- und Tondaten angeht. Auch im Theatre QUAD arbeitet im Hintergrund leistungsstarke Software, die die Lautsprecher laufend vermisst und so genau an euren Raum anpasst. Fast egal, wie die Boxen zueinander und auf euer Sofa ausgerichtet sind, holt das System für euch immer die optimale Einstellung raus und das von ganz allein.

Da komme ich gleich nochmal zu der Thematik mit dem „ganz normalen Wohnzimmer“ zurück. Für guten, ausgewogenen Klang muss euer Raum nicht perfekt geschnitten sein oder in einer bestimmten Weise eingerichtet sein. Das Sony Theatre QUAD klingt immer gut.

Das Soundsystem von Sony ist kein günstiger Spaß, aber das sind High-End-Soundbars nie. Ein Angebot wie jetzt bei Amazon dürfen sich anspruchsvolle Film- und Serienfans aber trotzdem nicht entgehen lassen.

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