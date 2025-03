Der vielleicht schönste Controller auf dem Markt ist einzigartig und endlich günstig – und hat Hall-Effect-Tasten!

Die Farben des PowerA Fusion Lumectra Controllers sind einfach gewaltig.

Selbst ich als jemand, der eigentlich mehr am PC als auf der Konsole zockt, spiele mit dem Gedanken, mir einen Controller zuzulegen. Selbst auf dem Gaming-PC spielen sich manche Games mit dem Controller einfach besser als mit Maus und Tastatur.

Und seit ich bei den Kollegen von der Gamestar einen Test zum PowerA Fusion Lumectra gelesen habe, weiß ich auch genau, welchen Controller ich mir dafür zulegen werde.

Galaktische gute RGB-Beleuchtung mit vier LED-Zonen

Der PowerA Fusion Lumectra hat nicht nur die schickste Beleuchtung, die ich bei einem Controller jemals gesehen habe, sondern diese ist auch nach euren Wünschen frei einstellbar. Die vier Zonen können alle unabhängig voneinander in sechs verschiedene Leuchtmodi geschaltet werden. So könnt ihr die bunten Lichter ganz nach euren Wünschen anpassen.

Eine so brillante RGB-Beleuchtung habe ich davor noch bei keinem anderen Controller gesehen.

Falls euch das viele Licht zu viel wird oder euch zu sehr ablenkt, könnt ihr es auch jederzeit ausschalten, auch wenn das Design des Controllers viel zu cool dafür ist, ihn ohne Licht zu benutzen.

Hall-Effect und ein Feature, das ich mir von viel mehr Controllern wünschen würde

Stickdrift gehört beim Zocken wohl zu den unangenehmsten Sachen, die passieren können. Für alle, die jetzt auf dem Schlauch stehen: Als Stick Drift bezeichnet man das Phänomen, wenn Schalter und Sticks nicht ganz in ihre Ursprungsposition zurückkehren können. Das führt dazu, dass eure Spielfigur ohne euer Zutun zur Seite läuft. Auslöser für das Problem ist meistens Verschleiß der mechanischen Schalter im Controller.

Um das Problem des Stick Drift zu umgehen, setzt der PowerA Fusion Lumectra auf Hall-Effect-Sticks und Trigger. Hall-Effect nutzt keine mechanischen Schalter, sondern Magneten, um zu bestimmen, in welcher Position sich der Stick gerade befindet. So wird der Verschleiß minimiert und Stick Drift ist quasi ausgeschlossen.

Dieses einfache Feature sollten viel mehr Controller besitzen.

Und noch etwas anderes hebt den Controller von seiner Konkurrenz ab: Ihr könnt die Quick-Twist Thumbsticks nämlich durch simples Drehen weiter herausfahren. Aus drei verschiedenen Höhen könnt ihr so die auswählen, die für euch am bequemsten ist. Super simpel, bringt aber jede Menge an Extra-Komfort!