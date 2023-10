'Das schönste, aber auch langweiligste' PS Plus-Spiel: Fans sind enttäuscht von Grafikblender

Bei PS Plus Essential waren diesen Monat wieder drei sehr unterschiedliche Spiele dabei.

PS Plus beschert Abonnent*innen jeden Monat auch im günstigsten Abo drei Spiele ohne Zusatzkosten. Von denen, die es im Oktober 2023 gibt, spaltet vor allem eines die Gemüter: An The Callisto Protocol scheiden sich die Geister. Einerseits wird die überragend hübsche Grafik gelobt, andererseits kommen Gameplay und Story oft nicht gut weg.

"Hübsch, aber langweilig": So reagieren die PS Plus-Abonnent*innen auf The Callisto Protocol

Grafik auf absolutem Toplevel: Der ehemalige Dead Space-Entwickler, der an The Callisto Protocol als geistigem Erben des großen Vorbilds gearbeitet hat, bezeichnete Callisto Protocol im Vorfeld als AAAA-Spiel. Das große Budget ist wohl vor allem in die wirklich gelungene Grafik des Titels geflossen.

Dementsprechend loben viele Spieler*innen und Abonnent*innen auf Reddit oder in den GamePro-Kommentaren die Darstellung und Atmosphäre. Eastman1982 schreibt zum Beispiel:

"Ich habe es für das genossen, was es war. Letztlich ist es kurz und am Ende recht repetitiv. Grafik und Sound sind fantastisch, aber das Gameplay wird ein bisschen meh, vor allem die Bosse, die etwas lustlos wirken."

Redditor Zairy47 stößt in genau dasselbe Horn:

"The Callisto Protocol ist das schönste Spiel, das ich je gespielt habe, aber bei Gott ... es ist SO LANGWEILIG."

Langweilige Story, Gameplay und Jumpscares: Einige Menschen beklagen sich auch darüber, dass die Schockmomente überhaupt nicht zünden würden. Wovor sich allerdings mehrere erschrecken, sind die Hologramme, die plötzlich in nächster Nähe aufploppen. Auch am Gameplay selbst gibt es wohl viel auszusetzen:

"Es wird ganz schön langweilig, sobald du herausgefunden hast, dass du jeden Gegner totschlagen kannst."

Das sagt der GamePro-Test zu The Callisto Protocol:

Aber es gibt auch Fans: Selbstverständlich unterscheiden sich die Geschmäcker. Vor allem freuen sich jetzt diejenigen über den Abo-Neuzugang, die mit dem Kauf von Callisto Protocol gezögert haben. Laut GamePro-user soulcritz ist das Horrorspiel "klasse", wenn man in der Lage ist, unvoreingenommen an die Sache heranzugehen.

Wie findet ihr The Callisto Protocol? Spielt ihr es jetzt dank PS Plus-Abo zum ersten Mal?