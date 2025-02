Die ganze Pracht von Bruchtal: Eines der schönsten LEGO Herr der Ringe Sets jetzt im Top-Angebot bei Amazon sichern!

Bruchtal in seiner ganzen Pracht: Dieses wunderschöne LEGO Herr der Ringe Set gibt's jetzt im Amazon-Angebot.

Es ist eines der schönsten, größten und leider auch teuersten LEGO Herr der Ringe Sets, die es gibt: Elronds Heim in Bruchtal und seine malerische Umgebung könnt ihr jetzt mit mehr als 6000 Steinen nachbauen und die legendäre Ratsszene vor dem Aufbruch nach Mordor mit allen wichtigen Figuren nachstellen. Dank eines Amazon-Angebots, das auch fast 80€ Rabatt auf den UVP gewährt, ist der Preis des umfangreichen Sets aktuell zumindest erträglicher:

Amazon verrät zwar nicht genau, wie lange der Deal dauert, spricht aber von einem befristeten Angebot. Das LEGO-Set könnte also schon bald wieder teurer werden.

LEGO Herr der Ringe: Das bietet das große Bruchtal-Set

Das LEGO Herr der Ringe Bruchtal Set ist nicht nur aus der Ferne hübsch anzusehen, sondern offenbart aus der Nähe auch zahlreiche aus den Filmen bekannte Details.

Mit den 6167 Teilen des LEGO Herr der Ringe Bruchtal Sets baut ihr Elronds Haus mit seinen imposanten Türmen und seiner offenen, reich verzierten Architektur nach. Dabei geht es nicht nur um die hübsche Fassade: Von der Rückseite her könnt ihr verschiedene Räume im Querschnitt sehen, beispielsweise jenen, in dem Bilbo an seinen Memoiren schreibt, und jenen, in dem Boromir die Bruchstücke des Schwertes Narsil bewundert.

Das LEGO Set umfasst aber nicht nur das Haus, sondern auch noch ein Stück der Umgebung. Rechts führt eine kleine Brücke zu dem Pavillon, in dem Aragon und Arwen sich kennengelernt und sich ihre Liebe gestanden haben. Unter diesem Pavillon findet ihr eine Elbenschmiede und eine Waffenkammer, die gut gefüllt ist mit Waffen, Werkzeugen und dem nötigen Personal.

Stolze 15 Minifiguren werden beim LEGO Herr der Ringe Bruchtal Set mitgeliefert, darunter viele ikonische Charaktere.

Generell hat das Set neben den Gebäuden und der Landschaft auch noch eine ganze Menge Items und Figuren zu bieten. Insgesamt sind 15 Minifiguren enthalten, darunter neben dem Hausherrn Elrond natürlich auch Bilbo, Gandalf, Frodo, Legolas, Gimli sowie die übrigen Mitglieder des Rates und des Haushalts. Was die Gegenstände betrifft, sind neben den Waffen unter anderem verschiedene Gemälde, eine Statue und ikonische Objekte wie Frodos Mithril-Hemd und Bilbos Manuskript enthalten.

Insgesamt richtet sich das LEGO Herr der Ringe Bruchtal Set mit seinem großen Umfang und seinen zahlreichen Details klar an erwachsene Fans der Vorlage, die nach einem schicken Ausstellungsstück suchen. Selbstverständlich werden auch Kinder ihren Spaß mit den märchenhaften Bauwerken und vielen Figuren haben. Beim Aufbau werden sie aber auf jeden Fall Hilfe brauchen. Die Altersempfehlung von LEGO lautet 18+.