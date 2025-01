Dieses Spiel vereint atemberaubende Illustrationen und cleveres Gameplay – holt euch Flügelschlag jetzt im Angebot!

Im Herbst erscheint ein Nachfolger des Spiels aus der Unterwasserwelt - bis dahin ist Flügelschlag die beste Option, um Zeit zu überbrücken!

Ich muss euch einfach von einem meiner absoluten Lieblingsspiele erzählen: Flügelschlag. Wenn ihr auf der Suche nach einem Brettspiel seid, das nicht nur unglaublich schön, sondern auch taktisch anspruchsvoll ist, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für euch.

Die Illustrationen sind einfach atemberaubend! Jede der 170 Vogelkarten ist mit so viel Liebe und Detail gezeichnet, dass man beim Spielen fast das Gefühl hat, durch ein Naturbuch zu blättern. Das Design ist perfekt abgestimmt, von den Vögeln über die Futtermarker bis hin zu den Spielertableaus – Flügelschlag ist ein echter Augenschmaus.

Liebevolle Details und taktische Herausforderung gepaart in einem fantastischen Spiel

Es ist nicht nur die Schönheit, die Flügelschlag auszeichnet. Es ist auch die strategische Tiefe, die es zu einem echten Genuss macht. In diesem Tabletop schlüpft ihr in die Rolle von Ornithologen und versucht, Vögel in verschiedenen Lebensräumen wie Wald, Wiese und Wasser anzusiedeln. Ihr habt dabei die Möglichkeit, Vögel auszuspielen, Futter zu sammeln, Eier zu legen und neue Karten zu ziehen.

Das Ziel ist es, eure Vögel so geschickt zu positionieren, dass ihr in den verschiedenen Lebensräumen möglichst viele Punkte erzielt. Jeder Lebensraum bietet dabei eigene Vorteile, die euch helfen, eure Strategie weiterzuentwickeln.

Niedlich, farbenfroh und eine packende Mechanik, die für stundenlangen Spielspaß sorgt. Flügelschlag hat die Auszeichnung zum Kennerspiel des Jahres redlich verdient!

Das Spiel funktioniert über mehrere Runden, in denen ihr eine von vier möglichen Aktionen ausführt: Ihr könnt Vögel spielen, Futter erhalten, Eier legen oder neue Vogelkarten ziehen. Jedes dieser Felder auf eurem Tableau ermöglicht eine unterschiedliche Aktion, die euch hilft, das Spiel voranzutreiben.

Dabei kommt es darauf an, die richtige Balance zu finden – nicht nur Vögel auszuspielen, sondern auch dafür zu sorgen, dass ihr genügend Futter und Eier habt, um eure Vögel in den besten Lebensräumen zu platzieren. Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf die nächsten Züge, was Flügelschlag zu einem sehr dynamischen Spiel macht, bei dem ihr immer wieder neue Taktiken ausprobieren könnt.

Stundenlanger Spielspaß und coole Erweiterungen

Flügelschlag ist als eigenständiges Spiel schon unglaublich, doch die dazugehörigen Erweiterungen liebe ich mindestens genauso! Dabei habt ihr die Wahl, zwischen diesen drei coolen Erweiterungen (oder ihr holt sie euch wie ich einfach alle):

Die Flügelschlag: Europa Erweiterung bringt 81 neue Vogelkarten aus Europa, neue Fähigkeiten, violette Eier und einen neuen Wertungsblock.

Erweiterung bringt 81 neue Vogelkarten aus Europa, neue Fähigkeiten, violette Eier und einen neuen Wertungsblock. In der Flügelschlag: Ozeanien Erweiterung findet ihr 95 neue Vogelkarten, Nektar als neue Futterart, gelbe Eier und überarbeitete Spielertableaus.

Erweiterung findet ihr 95 neue Vogelkarten, Nektar als neue Futterart, gelbe Eier und überarbeitete Spielertableaus. Die Flügelschlag: Asien Erweiterung fügt 90 asiatische Vögel hinzu, bietet einen Schwarmmodus für bis zu sieben Spieler und ermöglicht auch ein eigenständiges Spiel für ein bis zwei Spieler.

Die Erweiterungen sind in einem ebenso wundervollen Stil gestaltet wie das Grundspiel und machen zudem auch noch richtig viel Spaß!

Und das Beste: Flügelschlag hat nicht nur die Kennerspiel-Auszeichnung 2019 gewonnen, sondern es ist auch perfekt für alle Arten von Spielergruppen. Ob ihr mit Familie oder Freunden spielt, es wird nie langweilig. Für mich ist es eines der schönsten und fesselndsten Spiele überhaupt – und wenn ihr auf Amazon nach dem Spiel schaut, gibt es derzeit zu einem reduzierten Preis. Glaubt mir, ihr werdet es lieben!