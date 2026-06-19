Eines der schönsten PS5-Spiele überhaupt: Dieser günstige Geheimtipp zeigt, was die Konsole kann!

So schön und so detailliert dürftet ihr die Natur in noch keinem anderen PS5-Spiel gesehen haben.

Gerade könnt ihr euch eines der schönsten PS5-Spiele überhaupt günstig schnappen: Bei Amazon bekommt ihr den Geheimtipp, der die Natur so hübsch und so detailliert zeigt wie wohl kein anderes Spiel, jetzt im Sonderangebot, und zwar sogar in der Limited Edition mit Lithografie-Set, digitalem Soundtrack und digitalem Artbook. Hier findet ihr den Deal:

Offiziell soll der Deal noch bis zum 26. Juni laufen, er dürfte jedoch schon viel früher ausverkauft sein, da laut Shopseite die verfügbare Menge eng begrenzt ist. Durch die frühen Prime-Day-Angebote gibt es bei Amazon gerade übrigens noch viele weitere PS5-Spiele günstig, darunter große Hits wie Clair Obscur: Expedition 33 und Cyberpunk 2077. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Die beste Natur, die die Konsole zu bieten hat: Das ist das wunderschöne PS5-Spiel!

1:49 Fotorealismus auf der PS5: Dieses Spiel mit Hammergrafik sieht täuschend echt aus

Autoplay

Bei dem prachtvollen PS5-Spiel handelt es sich um Empire of the Ants, in dem ihr in die Rollen eines Ameisen-Anführers schlüpft und eurer von der Auslöschung bedrohten Kolonie wieder zu Macht und Nahrung verhelft. Aus der Third-Person-Perspektive erforscht ihr hierzu eure Umgebung, befehligt eure Truppen und schickt eure Soldaten in die Schlacht gegen andere Kolonien und diverse Tiere.

Spielerisch handelt es sich also um eine Mixtur aus Erkundungsspiel, Echtzeitstrategie und Simulation, die gut gelungen und allein deshalb schon einen Blick wert ist, weil sie sich erfrischend anders spielt als so ziemlich alles, was die PS5 bietet. Das große Highlight des Spiels ist trotzdem nicht das Gameplay, sondern die Grafik: Empire of the Ants bietet einen so realistischen Look, dass man ihn fast mit der echten Natur verwechseln könnte, wäre er nicht teils fast noch hübscher als diese.

Aus der Third-Person-Perspektive erkundet ihr als Ameise eure Umgebung.

Ihr seid nicht nur im dichten Wald, sondern auch auf Wiesen und an Seeufern unterwegs, wobei ihr manchmal eine wunderschöne, idyllische Aussicht genießt. Als Ameise ist euer Blick meistens aber natürlich eher auf den Boden um euch herum und auf seine Flora und Fauna gerichtet, die ihr aus dieser Perspektive so detailliert wahrnehmt, wie er es in der Realität vermutlich selten tut. Nach dazu sind alle Kleintiere hervorragend animiert.

Unter anderem bekommt ihr es mit Glühwürmchen, Schnecken, Käfern, riesigen Spinnen und sogar Schmetterlingen zu tun. Das Herzstück des Spiels ist übrigens die Singleplayer-Kampagne, die auf dem Roman "Die Ameisen" von Bernard Werber basiert und die allein den aktuellen Preis schon mehr als wert ist. Der Online-Multiplayer macht zwar auch Spaß, ihr solltet allerdings keine allzu aktive und lebhafte Community erwarten.