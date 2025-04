Die Brettspiel-Community feiert diesen Autoren seit Jahren – seinen Sci-Fi-Geniestreich gibt es jetzt im Amazon Angebot!

Das Einzige, was Elias davon abhält, sich noch mehr Brettspiele zu kaufen, ist der fehlende Platz in seiner viel zu kleinen Wohnung. Trotzdem beschäftigt er sich ständig mit den neuesten Brettspiel-Releases und den besten Angeboten der Szene. Außerdem bastelt er in seiner Freizeit an seinen eigenen Brettspiel-Prototypen.