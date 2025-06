Neues, geniales SciFi-Spiel räumt einen 85 Metascore ab und ihr könnt es im GamePass direkt kostenlos spielen

Das Entwicklerteam von 11 Bit Studios kennt sich mit Survival, Basenbau und Storytelling aus. Das haben sie bereits mit den Frostpunk-Spielen und This War of Mine bewiesen. Und wie die internationalen Testwertungen zeigen, kann auch ihr neuestes Spiel The Alters in diesen Bereichen ordentlich punkten.

The Alters: Der aktuelle Score auf Metacritic und Opencritic

Auf Metacritic 85 (PC mit 38 Reviews), bzw. 84 (PS5 mit 15 Reviews)

85 (PC mit 38 Reviews), bzw. 84 (PS5 mit 15 Reviews) Auf Opencritic 86 (plattformübergreifend mit 57 Reviews)

Stand: 13. Juni 2025 um 10:00 Uhr

Hier eine Auswahl der internationalen Wertungen:

Magazin Wertung DualShockers 75 GameRant 100 Game8 82 Gamereactor UK 90 GamesRadar+ 90 GamingBolt 80 IGN 80 IGN France 70 PC Gamer 90 PC Games 90 TheGamer 100 Windows Central 90 XboxEra 80

Unsere Kolleg*innen von der GameStar haben The Alters auch getestet und dem Spiel eine 85 gegeben. Den Test dazu lest ihr hier:

Das lobt die internationale Presse an The Alters

Das Spiel wird vor allem für sein ungewöhnliches und motivierendes Konzept gewürdigt, von sich selbst Klone (die sogenannten Alters) zu erstellen, mit diesen zu interagieren, um die eigene Basis zu verbessern und heil von einem Planeten zu entkommen.

befriedigender Mix aus Basenbau, Management, Adventure und Survival

vielfältige Klone

cleveres Konzept

spannende Geschichte, die zum Nachdenken anregt

Entscheidungen wirken sich aus

gelungene Dialoge und Synchronisation (Vertonung nicht auf Deutsch)

hoher Wiederspielwert

GameRant:

"Was mehr oder weniger unbestreitbar ist, ist der Einfallsreichtum von The Alters, seine clevere und durchdachte Erzählstruktur und sein befriedigender, genreübergreifender Gameplay-Loop. The Alters stellt einen gewaltigen Fortschritt für 11 Bit Studios dar, rückt seine größten Stärken in ein neues Licht und entfaltet sich letztendlich zu einem der besten Spielerlebnisse, die ihr wahrscheinlich das ganze Jahr über haben werden."

DBLTAP:

"Von seinen philosophischen Überlegungen bis hin zu Management und Erkundung zieht The Alters einen vom ersten Moment an in seinen Bann und lässt einen nicht mehr los. Es hat die Qualität eines guten Strategiespiels, bei dem man mit dem Abhaken von Aufgaben und dem Erarbeiten von Zielen viele Stunden im echten Leben verbringt, ist aber noch spannender, weil man auch die Antworten auf all seine Rätsel sucht."

2:34 Im Trailer zum Survivalspiel The Alters spielen The Alters The Alters und ja, das ist verwirrend

Das wird in den Tests kritisiert

Grundlegend sind die Tester*innen seht angetan von The Alters, einige quälten sich jedoch mit technischen Problemen herum oder empfanden das Gameplay als zu oberflächlich, während andere es gegenteilig als tiefgründig beschrieben.

Steuerung der Charaktere manchmal umständlich

steife, ausdrucksarme Gesichtsanimationen

mühsames Gameplay

Release-Version wird noch von Bugs und FPS-Einbrüchen geplagt

GamerEscape:

"Ich mag The Alters. Es vermittelt seine Prämisse so, wie ich es mir von Science-Fiction-Spielen wünsche. Wir brauchen mehr davon. Aber die verwässerten Gameplay-Elemente machen es schwer, es zu empfehlen. Wenn man bereit ist, sich durch Langeweile und Gameplay-Füllmaterial zu quälen, erwartet einen eine wunderbar unterhaltsame Geschichte."

The Alters ist ab dem 13. Juni 2025 auf PC, Xbox Series X/S und PS5 verfügbar. Wer einen Game Pass besitzt (Game Pass Ultimate, PC Game Pass), kann das Spiel ohne Zusatzkosten einfach herunterladen und spielen bzw. über die Cloud streamen.

Hattet ihr The Alters auf dem Schirm? Werdet ihr nach diesen Wertungen nun einen Blick reinwerfen?