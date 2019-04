Nach Nintendo & Sony - Auch Sega stellt neue Mini-Konsole vor

Nachdem Nintendo mit den Mini-Varianten von NES und SNES ziemlich erfolgreich war, versuchen sich auch andere Hersteller an dem Konzept, darunter auch Sony mit der Playstation Classic. Nun hält eine weitere Marke Einzug in die Welt der kleinen Retro-Konsolen. Sega hat den Mega Drive Mini angekündigt.

Dieser orientiert sich im Wesentlichen an dem bekannten Prinzip, hat allerdings eine deutlich größere Spiele-Auswahl zu bieten. Sega verspricht auf der offiziellen Website 40 "legendäre" Titel, die auf dem Gerät vorinstalliert sind. Es sind jedoch noch nicht alle enthüllt.

SEEEEGGGGAAAA!



The iconic SEGA Genesis returns September 19, 2019, with our lovingly crafted SEGA Genesis Mini for $79.99!



Simply plug-in and play 40 of the console's legendary titles, 10 of which we're announcing today.



Learn more and pre-order today: https://t.co/zRqELdIXgt pic.twitter.com/bjtlqMEgEU