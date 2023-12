Ultraseltenes PS2-Devkit aufgetaucht und so cool sah die riesige Konsole aus

Das Devkit der PS2 war um einiges größer als die endgültige Konsole.

Noch lange bevor sich PlayStation-Fans um die Größe und das Design der PS5 gestritten haben, gab es eine Sony-Konsole, die ähnliche Ausmaße und sogar einen Standfuß zum aufrechten Hinstellen hatte. Die meisten von uns dürften sie selbst aber nie zu Gesicht bekommen haben, da es sich dabei um ein Devkit der PS2 gehandelt hat, das es nie "normal" zu kaufen gab.

Dieses riesige PS2-Devkit hat PS5-Ausmaße

Der X-Kanal (ehemals Twitter) Obsolete Sony kramt regelmäßig in der Sony-Mottenkiste und holt alte und vergessene Technik wieder hervor. So auch mit dem PS2 Dev Tool DTL-T10000H, oder kurz: PS2 Tool.

Bei der 2000 erschienenen Konsole handelt es sich um ein Devkit der PS2, das direkt an Spieleentwickler verkauft und für die Entwicklung genutzt wurde. Ganze 19.000 US-Dollar soll die PS2 Tool gekostet haben. Das Devkit ist dabei eine Mischung aus Linux-Workstation und klassischer Spielekonsole. Die Versionen mit dem "H" im Namen boten außerdem Networking-Funktionen.

Hier könnt ihr euch den genauen Aufbau des Devkits auch im Video anschauen:

Am ungewöhnlichsten ist aber wohl die Größe der PS2 Tool. Das Devkit soll nämlich eine Abmessung von 23cm x 40,5 cm x 42,2 cm haben und damit mehr als doppelt so groß wie eine reguläre PlayStation 2 sein, was sie zu einem ziemlichen Monster macht.

Zum Vergleich: Das originale Modell der PS5 hatte eine Abmessung von 11,2 cm x 39cm x 26,2cm. Passend zum Vergleich kam auch das PS2-Devkit mit einem blauen Standfuß, der es auf beiden Seiten abgestützt hat, damit es nicht umfallen konnte.

Hier könnt ihr euch den direkten Größenvergleich von PlayStation 2 und PS2 Tool anschauen:

Übrigens konnte die PS2 Tool sowohl offizielle als auch gebrannte Spiele abspielen und hatte zudem keinen Region-Lock – das heißt, sie konnte Disks aller Regionen abspielen. Einen entscheidenden Nachteil gegenüber der PS2 besitzt das Devkit dann aber doch, es ist nämlich nicht abwärtskompatibel und konnte damit keine PS1-Titel abspielen.

Was haltet ihr von der riesigen PS2 Tool?