'Das hab ich noch nie gesehen': Fan entdeckt seltsames Mozart-Spiel für PS4 und niemand aus der Community kennt es

Ja, es gibt ein Spiel mit Wolfgang Amadeus Mozart in der Hauptrolle. Wirklich gut ist das aber nicht.

Im Lebenszyklus der PlayStation 4 erschienen mehrere tausend Spiele. Kein Wunder also, dass manche davon komplett unter dem Radar flogen und nur einem Bruchteil der Spieler*innen bekannt sind – wenn überhaupt.

Einen dieser Titel hat nun ein Fan in einem Laden ausgegraben, die Verpackung fotografiert und auf Reddit geteilt.

Was ist das für ein Spiel?

Der Titel heißt Mozart Requiem und erschien im Jahr 2021 für die PS4 und die Nintendo Switch. Und wie Cover und Name schon vermuten lassen, spielt der berühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart darin eine wichtige Rolle.

Im entsprechenden Thread dazu scheint niemand den Titel zu kennen. Stattdessen gibt es einige Kommentare wie den von No_Sleep_2023:

"Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen"

Und GunnyStacker kommentiert süffisant:

"Ich habe mir gerade einen Trailer angeschaut. Das ist absolut eines dieser Spiele, die dir deine Oma zum Geburtstag oder Weihnachten kauft."

Technisch schwaches Remaster mit Mozart in der Hauptrolle

Kurios: Mozart Requiem ist nicht einmal ein "neues" Spiel, sondern lediglich eine Neuauflage des im Jahr 2009 erschienenen Adventures Mozart: The Conspirators of Prague. Der Titel spielt im Jahr 1788 in Prag und versetzt euch in die Rolle des Komponisten, der eine Verschwörung gegen den österreich-ungarischen Kaiser aufdecken muss.

Spielerisch ist Mozart Requiem ein Point&Click-Adventure, in dem es hauptsächlich darum geht, Hinweise zu suchen und kleinere Rätsel zu lösen. Das ist nach Meinung der wenigen im Internet zu findenden Tests zum Spiel allerdings kein großer Spaß, sondern im Gegenteil ziemlich langweilig und technisch teils haarsträubend präsentiert.

Also definitiv nichts, was man für die im Bild zu sehenden 7 Dollar mitnehmen, sondern eher als nettes Kuriosum der PS4-Ära verbuchen sollte.

War euch Mozart Requiem ein Begriff?