Seven Deadly Sins-Macher teast Nachfolge-Anime mit neuem, süßen Artwork an

Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse bekommt auch einen neuen Protagonisten.

The Seven Deadly Sins wird schon seit einer Weile mit einer Spinoff-Serie in Manga-Form fortgesetzt. Genau die kommt jetzt aber bald auch als Anime-Verfilmung, und zwar noch dieses Jahr – zumindest in Japan. Was euch darin erwartet, zeigen die ersten Teaser.

Zu denen gehört auch ein niedliches Artwork des Schöpfers, in dem wir den Protagonisten der ersten Serie und den des Nachfolgers The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse gemeinsam sehen.

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse-Teaser zeigt Staffelstab-Übergabe der Helden

The Seven Deadly Sins ist ein ziemlich großer Erfolg und ihr könnt die Serie aus den Jahren 2014 bis 2021 in Deutschland komplett zusammen mit den zugehörigen Filmen auf Netflix ansehen. Jetzt geht bald eine Nachfolge-Serie oder vielmehr ein Spinoff an den Start: The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse.

Hier könnt ihr euch bereits einen sehr kurzen Mini-Teaser dazu ansehen:

Darum geht's: Das Spinoff dreht sich um den jungen Percival, der mit seinem Großvater auf einer abgeschiedenen Landzunge wohnt und ein beschauliches Leben führt. Allerdings bekommt er es mit einer Prophezeiung zu tun, der zufolge er für die Zerstörung der gesamten Welt verantwortlich sein soll. Das Abenteuer ruft und Percival bekommt es mit allerlei fiesen Rittern zu tun.

Neuer Teaser: Seven Deadly Sins-Schöpfer Nakaba Suzuki hat angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung des Spinoffs später dieses Jahr eine kleine Teaser-Zeichnung veröffentlicht. Darauf ist nicht nur der neue Protagonist Percival, sondern auch sein Seven Deadly Sins-Vorgänger Meliodas zu sehen.

Wann geht's los? Im japanischen Fernsehen soll The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse am 8. Oktober 2023 zum ersten Mal ausgestrahlt werden. Ob die Anime-Serie dann auch direkt schon in Deutschland zu sehen sein wird – und falls ja, wo – steht aktuell noch nicht fest.

Die Mangas gibt's schon: Die Manga-Vorlage für die Serie läuft schon seit dem Jahr 2021 und wird regelmäßig im Shōnen Magazine veröffentlicht. Auf Deutsch könnt ihr euch die Manga-Reihe beim Carlsen Verlag in einzelnen Bänden kaufen, von denen es bisher acht Stück gibt. Die Reihe läuft noch weiter, auch für die Anime-Serie gibt es also vorerst mehr als genug Futter ohne Ende in Sicht.

Wie findet ihr Seven Deadly Sins und freut ihr euch auf die Fortsetzung beziehungsweise das Spinoff?