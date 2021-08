Shadow Drops für Nintendo Switch: Diese Spiele der Indie World könnt ihr jetzt zocken

Am 11. August präsentierte Nintendo in einem Indie World-Stream insgesamt 19 "kleinere" Spiele für die Nintendo Switch. Das tolle: Satte 7 davon sind ab sofort im eShop erhältlich und damit sogenannte "Shadow Drops". Wer will, kann diese Spiele also ab sofort kaufen und herunterladen.

Wir stellen euch die sieben Shadow Drop-Spiele der Indie World nachfolgend kurz vor:

Die Shadow Drop-Spiele in der Übersicht

Boyfriend Dungeon

Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: Boyfriend Dungeon ist eine Mischung aus Dungeon-Crawler und Dating-Spiel, das aber auch viele Fantasy-Elemente aufweist. Mit ganz unterschiedlichen Waffen und Kampfstilen bahnen sich Spieler in der isometrischen Perspektive den Weg durch Level voller Monster. Die scharfen Klingen können sich aber auch in romantische Partner verwandeln, mit denen es sich ausgehen lässt.

Islanders

Genre: Strategie

Darum geht's: Islanders ist ein minimalistischer Strategietitel, in dem ihr kleine Städte auf prozedural generierten Inseln aufbauen und gedeihen lassen könnt. Dabei hat der Berliner Entwickler Grizzly Games nach eigenen Angaben bewusst auf komplexes Ressourcen-Management und hohe Einstiegshürden verzichtet. Vielmehr bietet Islanders ein entspanntes Spielerlebnis mit dichter Atmosphäre.

Axiom Verge 2

Genre: Action

Darum geht's: Axiom Verge 2 ist die Fortsetzung des Metroidvania-Plattformers Axiom Verge, die erneut von Solo-Entwickler Thomas Happ stammt. Diesmal sollen sich die Ursprünge des Science-Fiction-Universums ergründen lassen. Dafür schlüpft ihr in die Rolle einer neuen Hauptperson, nämlich in die der mysteriösen Milliardärin Indra. Die Handlung siedelt sich sowohl vor, als auch nach dem Originalspiel an.

Curious Expedition 2

Genre: Strategie

Darum geht's: Curious Expedition 2 ist der Nachfolger des Preisgekrönten Rougelike The Curious Expedition. Als Teil des legendären Entdeckerclubs machen ihr euch im Namen der Wissenschaft auf die Reise zu unerforschten Teilen der Erde, immer auf der Suche nach Ruhm und Reichtum.

Slime Rancher: Plortable Edition

Genre: Action

Darum geht's: Slime Rancher ist ein kurioses Sandbox-Spiel, in dem es darum geht, möglichst erfolgreich eine Farm voller bunter Schleim-Wesen zu betreiben. Als Beatrix LeBeau macht ihr auf der 1000 Lichtjahre von der Erde entfernten "Far, Far Ranch" mithilfe seines praktischen Vacpacks (eine Art Staubsauger-Kanone) Jagd auf gut gelaunten Schleim. Die weitläufige Ranch kann tagsüber aus der Ego-Perspektive erforscht werden, wobei man schnell auf wildlebenden Schleim aller Art stößt.

Necrobarista: Letzte Ausschenkung

Genre: Visual Novel

Darum geht's: Anders als das thematisch ähnliche Coffee Talk, mixt ihr in Necrobarista keine Drinks. Hier verbringen die Verstorbenen ihre letzten 24 Stunden im Cafè "The Terminal", bevor sie auf die eine oder andere Weise final weiterziehen. Als Barista Maddy unterhaltet ihr euch mit den verschiedenen Gästen und können zwischendurch die eine oder andere Erinnerung freischalten, die uns in Gesprächen helfen kann. Die Switch-Version mit dem Untertitel "Letzte Ausschenkung" ist ein Director's Cut mit zusätzlichen Geschichten und überarbeiteter Optik.

Garden Story

Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: In Garden Story geht es ebenso putzig wie kurios zu. Denn in der Rolle einer Traube müsst ihr die Zukunft eines bedrohten Gartens namens "The Grove" retten, der in vier unterschiedliche Bereiche, die sich an den Jahreszeiten orientieren, aufgeteilt ist. Um für Harmonie und Ordnung zu sorgen, erledigt ihr für die unterschiedlichen Bewohner*innen von The Grove diverse Aufgaben, in denen ihr unter anderem Dinge bekämpfen oder ernten müsst.

Welcher Shadow Drop hat euch am meisten überrascht oder gefallen? Und habt ihr euch schon einen oder mehrere heruntergeladen?