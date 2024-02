Shin Megami Tensei V: Vengeance vorbestellen – Alles zu Release & Editionen des JRPGs für PS5, Xbox & Switch

Shin Megami Tensei 5 kommt in einer Neuauflage mit einem zusätzlichen Handlungsstrang auf PS5, Xbox und Nintendo Switch.

Das bislang Switch-exklusive JRPG Shin Megami Tensei 5 erscheint bald in einer neuen, stark erweiterten Version, die neben der Nintendo Switch auch auf die PS5 und die Xbox Series kommt. Release-Termin von Shin Megami Tensei V: Vengeance ist der 21. Juni 2024. Bei Amazon könnt ihr jetzt vorbestellen und euch so den Preorder-Bonus sichern. Der Preis der Standard-Version liegt bei 59,99€:

Für nur 5€ mehr könnt ihr euch stattdessen die Launch Edition sichern, bei der ein schickes und exklusives Steelbook mitgeliefert wird. Auch diese Version könnt ihr bereits für alle drei Konsolen bei Amazon vorbestellen:

Mit der Launch Edition von Shin Megami Tensei V: Vengeance könnt ihr euch dieses schicke Steelbook sichern.

Was ist der Preorder-Bonus?

Als Vorbesteller-Bonus bekommt ihr sowohl bei der Launch Edition als auch bei der Standard-Version das DLC-Set „Zwei heilige Schätze“. Dieses besteht aus einer Schimmergranate, die bei allen Feinden Schaden verursacht, sowie einer Haraedo-Heilperle, die alle verbündeten heilt.

Was ist Shin Megami Tensei V: Vengeance überhaupt?

2:40 Perfekt für Persona-Fans: Bisher Switch-exklusives RPG kommt auch auf PS5 und Xbox

Die Neuauflage von Shin Megami Tensei 5 soll nicht nur technische Verbesserungen bieten, die insbesondere die neuen Versionen für PS5 und Xbox Series betreffen. Sie wurde auch inhaltlich stark erweitert und liefert eine neue, zusätzliche Geschichte namens „Buch der Vergeltung“. Diese führt euch an neue Orte und dreht sich um eine mysteriöse Gruppe von Dämonen, die sich aus dem Konflikt des Hauptspiels heraushält und ihre eigenen Ziele verfolgt.

Shin Megami Tensei ist eine erfolgreiche, bereits seit mehr als 30 Jahren laufende JRPG-Reihe, aus der diverse Spin-offs wie beispielsweise die Persona-Reihe hervorgegangen sind. Das ursprüngliche Shin Megami Tensei 5 erschien bereits Ende 2021 exklusiv für Nintendo Switch und räumte hohe Wertungen ab: Der Wertungsdurchschnitt auf OpenCritic liegt bei 85 Punkte.

Besonders gelobt wurde das Rollenspiel für sein anspruchsvolles Kampfsystem sowie für seine Story und Charaktere. Ihr spielt einen Schüler in Tokio, der nach einem Erdbeben gemeinsam mit seinen Freunden in einer albtraumhaften, postapokalyptischen Parallelwelt landet. Hier findet er sich in einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen wieder.

Weitere spannende Neuerscheinungen und günstige Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: