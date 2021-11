Shin Megami Tensei 5 auf Metacritic: Kein Persona-Niveau, aber ein sehr gutes JRPG

Shin Megami Tensei 5 ist neben dem Pokémon-Remake das letzte große Switch-Exclusive des Jahres. Und laut erster internationaler Tests erwartet euch ein sehr gutes Rollenspiel, das zwar nicht an die enormen Qualitäten der Persona-Reihe heranreicht, aber auch nicht meilenweit davon entfernt ist. Wo die Stärken und Schwächen des JRPGs laut erster Reviews auf Metacritic und Opencritic liegen, darüber geben wir euch einen Überblick.

Damit ihr die blanken Zahlen besser einordnen könnt, hier die wichtigsten Pros und Contras der internationalen Kollegen und Kolleginnen.

Leana Hafer schreibt in ihrer Review für IGN.com folgendes:

Mit seiner umfangreichen und befriedigenden Zusammenstellung der Gruppe, exzellenten Kämpfen und fordernden Gegnern hat mich Shin Megami Tensei 5 nie gelangweilt oder ausgebrannt zurückgelassen – und das trotz seiner enormen Spielzeit. Erkundung und Plattforming-Passagen bringen die Abwechslung, die die Reihe benötigt hat, wenn man so viele ähnlich Kämpfe am Stück bestreitet.



Ich konnte nur niemals das Gefühl abstreifen, dass ich ein Persona ohne Herz vor mir habe. Ohne die unverwechselbaren Begleiter, die persönliche Geschichte, den unglaublichen Soundtrack, und die grandiosen Story-Twists. Dennoch: Seid ihr auf der Suche nach einem umfangreichen, fordernden, tiefen und generell außergewöhnlichen JRPG, in das ihr voll und ganz versinken könnt, SMT5 ist voll davon.