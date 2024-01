Diese 7 Animes sind in anderen Ländern verboten und eines davon ist ausgerechnet Sailor Moon

Alle 7 Animes, die in anderen Ländern verboten oder gebannt sind. (Bild: © Toei Animation/ Shin-Ei Animation/ Lerche)

Es kann viele Gründe geben, warum ein Anime in einem Land verboten wird. Von Tabu-Themen wie Glücksspiel, Pornografie bis hin zur extremen Gewalt sind die Gründe vielfältig.

Im unteren Abschnitt haben wir 7 Animes ausgewählt, die mindestens in einem Land verboten sind und erklären euch die Gründe für die Entscheidungen.

Die 7 verbotenen Animes

Shin-Chan

Der freche Shin wurde in Indien verboten. (Bild: © Shin-Ei Animation)

Shin-Chan wurde in Indien aufgrund der vielen Beschwerden von Eltern verboten. Laut deren Aussagen d waren das respektlose Verhalten des Protagonisten gegenüber Eltern und Erwachsenen, die übertriebene Nacktheit und die anstößige Wortnutzung ein schlechter Einfluss auf Kinder.

Später wurde die Serie zwar wieder ausgestrahlt, aber viele Elemente wie der Elefanten-Tanz und Shins freches Verhalten durch die strenge Zensur eingeschränkt oder komplett entfernt.

Sailor Moon

Bunny und ihre Freundinnen als Sailor Kriegerinnen. (Bild: © Toei Animation)

Auch Sailor Moon ist nicht vom Bann verschont geblieben und wurde in Saudi Arabien für lange Jahre verboten, allein aus dem Grund, dass die Hauptfigur weiblich ist.



Sailor Moon Eternal ist hingegen im Netflix-Katalog des Landes verfügbar und ist der einzige Magical Girl-Anime, der in Saudi Arabien erlaubt ist. Alle anderen Animes in diesem Genre sind nach wie vor verboten.

Assassination Classrom

1:30 In Assassination Classroom müssen Schüler ihren tentakelartigen Lehrer umbringen

Die Anime-Serie ist durch ihren Handlungsstrang, bei dem Schüler*innen ein Attentat auf ihren Lehrer zu verüben, in Florida und Wisconsin verboten. Die zwei Bundesstaaten von Amerika äußerten Angst darüber, dass die Schüler*innen durch den Anime lernen könnten, wie sie ihre Lehrer*innen ermorden.

Attack on Titan

1:25 Deutsche Synchro für Attack on Titan: So gut klingt das erste Special zu The Final Chapters

Unter den vielen Gründen, warum China Attack on Titan gebannt hat, sind extreme Gewalt, Nackheit und Verbrechen gegen die generelle Gesellschaft. Fans spekulieren, dass der Anime als Kritik an der chinesischen Regierung angesehen wurde und dies der eigentliche Grund für den Bann sei.

Death Note

Death Note Nutzer Light Yagami und der Shinigami Ryuk. (Bild: © Madhouse)

Death Note galt in China als schlechter Einfluss für Kinder. Schüler*innen haben den Anime als Anreiz genutzt, ihre Hefte und Notizbücher wie in der Serie mit den Namen ihrer Mitschüler*innen und Lehrer*innen, die sie nicht so sehr mochten, zu füllen – etwas, das im Anime den Tod der Person bedeutet. Deshalb wurde die Serie in China verboten.

Record of Ragnarok

In Record of Ragnarok werden verschiedene Gottheiten aus Mythologien verkörpert und darunter fällt auch die hinduistische Göttin Shiva. Der Präsident der Universal Society of Hinduism empfand ein derart starkes Missfallen an der Darstellung von Shiva, dass der Anime in Indien verboten wurde.

Hetalia: Axis Power

Eine Conversation zwischen Italien und Deutschland. (Bild: © Studio Deen)

Die Comedy-Serie Hetalia: Axis Power gilt aufgrund der Darstellung des südkoreanischen Charakters als “nationales Verbrechen” in Südkorea und wurde deswegen im Land verboten. Die südkoreanische Bevölkerung fühlte sich durch die Personifizierung und Darstellung im Anime so stark beleidigt, dass das Animationsstudio für die Serie Morddrohungen bekommen hat.

Hat ein Anime in der Liste euch besonders überrascht und welche Animes kennt ihr, die in einem Land verboten wurden?