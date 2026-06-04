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Silberner PS5-Controller: Besondere DualSense-Version ist gerade günstig wie nie zuvor!

Ist euch der normale DualSense nicht edel genug? Dann könnt ihr euch gerade die silberfarbene Version des PS5-Controllers zum besten Preis aller Zeiten schnappen!

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GamePro Deals
04.06.2026 | 17:03 Uhr


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Für kurze Zeit könnt ihr euch die silberne DualSense-Version zum Bestpreis schnappen. Für kurze Zeit könnt ihr euch die silberne DualSense-Version zum Bestpreis schnappen.

Eine besonders beliebte und wohl deshalb auch besonders preisstabile Version von Sonys PS5-Controller könnt ihr euch jetzt endlich mal wirklich günstig im Sonderangebot schnappen: Den DualSense Sterling Silver bekommt ihr bei MediaMarkt gerade durch die Days of Play ohnehin schon günstiger. Wenn ihr euch bei myMediaMarkt anmeldet, gibt es aber noch Extra-Rabatt obendrauf, wodurch das Gamepad laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor ist:

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Falls dieses Modell schon ausverkauft sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, könnt ihr euch übrigens auch viele andere Versionen des DualSense PS5-Controllers günstig im Angebot schnappen. Für die meisten dieser anderen Deals müsst ihr euch noch nicht mal bei myMediaMarkt anmelden, weil sie Teil des für alle Kunden verfügbaren Days of Play Sales sind. Hier findet ihr die Übersicht:

Dualsense PS5-Controller im MediaMarkt-Sale abstauben!

Was ist das Besondere an dem silbernen PS5-Controller?

Die DualSense Controller der Deep Earth Collection gibt es nur selten so günstig wie jetzt. Die DualSense Controller der Deep Earth Collection gibt es nur selten so günstig wie jetzt.

Der Sony DualSense Controller Sterling Silver gehört zu einer Reihe von DualSense-Modellen, die Ende 2023 bis Anfang 2024 unter dem Namen Deep Earth Collection“ erschienen sind. Die Deep Earth Collection zeichnet sich durch einen matten Glanz aus und ist laut Sony „von den kraftvollen Farben tief im Inneren unseres Planeten“ inspiriert.

DualSense Sterling Silver jetzt im Angebot abstauben!

Was auch immer man von solchen Marketing-Phrasen hält: Die Controller sind jedenfalls recht begehrt und deshalb häufig ausverkauft. So sind die beiden anderen Modelle „Cobalt Blue“ und „Volcanic Red“ aktuell sowohl bei MediaMarkt als auch bei Amazon nur noch über Marktplatz-Händler zu deutlich höheren Preisen verfügbar – und das, obwohl es sich offiziell nicht um Limited Editions handelt.

Wenn ihr den originalen DualSense Controller in schickem Silberglanz haben wollt, werdet ihr jedenfalls kaum eine bessere Gelegenheit finden als den aktuellen MediaMarkt-Sale, der noch bis Montag läuft, wobei der Controller auch schon viel früher vergriffen sein könnte. Wie bei den anderen Modellen gilt aber natürlich auch hier: Der Unterschied zur Standard-Version ist rein optisch, technische Vorteile bietet der DualSense Sterling Silver nicht.

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