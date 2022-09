Silent Hill 2-Remake soll laut Leak angeblich zeitexklusiv für PS5 erscheinen

Silent Hill 2 zählt zu den beliebtesten Horrortiteln da draußen. Da wirkt es nicht sonderlich verwunderlich, dass sich hartnäckige Gerüchte rund um ein Remake halten. Genau von so einem Remake könnten jetzt einige erste, aber leider nur schlecht erkennbare Bilder geleakt sein. Dass es echt ist, scheinen mehrere Quellen zu bestätigen und womöglich gibt es auch schon erste Details rund um eine angebliche Zeitexklusivität.

Silent Hill 2: Angeblicher Leak zeigt mehrere Bilder

Darum geht's: Im Netz kursieren neue Bilder, bei denen es sich angeblich um einen Leak zu dem in letzter Zeit heiß diskutierten Silent Hill 2-Remake handeln soll. Dazu gibt es gute und schlechte Neuigkeiten.

Die gute Nachricht: Offenbar sind diese Bilder tatsächlich echt und ein Remake von Silent Hill 2 kommt wirklich. Das bestätigen zumindest wiederum andere Leaker wie DuskGolem und auch VGC beruft sich auf eigene Quellen, die die Echtheit der Bilder bestätigen.

Die schlechte Nachricht: Die Bilder sehen nicht besonders gut aus. Im Gegenteil: Auf den Bildern ist kaum etwas zu erkennen, weil die Auflösung so mangelhaft ist. Wir können zwar grob einige Umgebungen ausmachen, aber das war es dann eigentlich auch schon.

Aber seht selbst:

Immerhin: Laut dem bisher meist ziemlich gut informierten Leaker DuskGolem (der zum Beispiel im Hinblick auf Resident Evil 8 mehrfach richtig lag) soll es sich bei diesem Leak zwar um echte Bilder handeln, die spiegeln aber keinesfalls den aktuellen Entwicklungsstand des Remakes dar. Die Bilder kämen nicht einmal ansatzweise an das fertige Produkt heran. Das liege vor allem daran, dass sie eigentlich nur aus einem Remake-Pitch von Team Bloober stammen, bevor sie die Zusage bekommen hätten, mit dem Remake zu starten. (via: ResetEra)

Silent Hill 2: Remake soll angeblich zeitexklusiv für PS5 erscheinen

Gleich drei neue Silent Hills? Laut diversen Leaks, Gerüchten und Berichten sollen sich nicht nur ein oder zwei neue Silent Hill-Spiele in Arbeit befinden, sondern gleich drei. Davon könnte eines tatsächlich gut und gerne das Silent Hill 2-Remake sein.

PS5-Zeitexklusivität? VGC will sogar schon mehr über die Art der Veröffentlichung wissen. Den Quellen des Magazins zufolge erscheint der Titel nämlich zunächst erst einmal nur für PlayStation-Konsolen wie die PS5. Gleichzeitig soll auch ein Launch auf dem PC stattfinden, aber andere Konsolen wie die Xbox One oder Xbox Series S/X müssen sich wohl noch ein bisschen länger gedulden.

Was haltet ihr von dem Leak und den möglichen Infos? Was würdet ihr aus dem Silent Hill-Kosmos am liebsten sehen?