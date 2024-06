23 Jahre alte Jacke, die auf PS2-Spiel basiert, wird gerade für 15.000 Euro bei eBay angeboten - und sie ist sogar 'gebraucht'

Silent Hill 2 erschien urspünglich für die PS2, bekommt aber schon bald ein Remake spendiert.

Sammlerstücke zu Videospielen können absurde Preise erzielen. Wie zum Beispiel diese Jacke, die zu Silent Hill 2 angefertigt wurde. Sie wird jetzt bei eBay verkauft und soll dort über 15.000 Euro kosten, obwohl sie gebraucht ist. Dabei sind die Lieferkosten und eventuell anfallender Zoll noch gar nicht mit einberechnet. Aber das gute Stück ist auch in wirklich beachtlichem Zustand und es existieren nur 250 Exemplare davon.

"Der heilige Gral der Silent Hill-Sammlerstücke"

Darum geht's: Die meisten Sammlereditionen von Videospielen enthalten kleine Figürchen oder Mini-Statuen, Karten, Soundtracks, eventuell auch mal einen Helm oder eine Waffen-Replika. Eine Jacke stellt da schon etwas Besonderes dar und diese hier wurde nur 250 Mal produziert. Außerdem gehört sie zum 23 Jahre alten Kultspiel Silent Hill 2 und befindet sich in einem sehr guten Zustand.

Was das Remake von Silent Hill 2 auf dem Kasten hat, das erfahrt ihr hier:

10:39 Das Remake von Silent Hill 2 wird eine Zitterpartie

Der große Haken ist der Preis. Während manche Versionen der Jacke für 'nur' 7.500 Euro verkauft werden, will dieser Mensch hier sogar über 15.000 Euro für seine Jacke. Den Bildern nach zu urteilen wurde das Kleidungsstück wirklich vorbildlich gelagert und hat sich in all den Jahren auch nicht groß verfärbt.

So sieht die Jacke ganz allgemein aus, hier findet ihr das Angebot auf eBay:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

"Der heilige Gral"? Laut mehreren eBay-Verkäufer*innen haben wir es hier mit dem heiligen Gral für alle Silent Hill-Fans zu tun. Die Jacke war nur bei Konami Europa erhältlich, stellt eine Nachbildung der Armee-Jacke des Silent Hill 2-Protagonisten James Sunderland dar und war streng limitiert.

Vor allem wurde das Teil aber vor über 20 Jahren verkauft. Wenn ihr also überhaupt noch so eine Jacke in die Finger bekommen könnt, dann dürfte der Zahn der Zeit ordentlich an ihr genagt haben. Zumindest, sofern sie nicht wie der eigene Augapfel gehütet wurde. Zum Glück sieht das hier zwar durchaus so aus, ob euch das aber wirklich so viel Geld wert ist, steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt.

Bald kommt das Remake: Silent Hill 2 wurde zum Release recht durchwachsen aufgenommen, hat sich mit der Zeit aber eine gigantische Fanbase und echten Kultstatus erarbeitet. Kein Wunder also, dass Publisher Konami und Entwicklerstudio Bloober Team an einem Remake arbeiten. Das soll am 8. Oktober 2024 erscheinen, und zwar vorerst nur für die PS5 und den PC.

Wie gefällt euch die Jacke? Hattet ihr sie womöglich sowieso schon immer im Auge und wie viel würdet ihr maximal dafür ausgeben?