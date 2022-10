Silent Hill 2-Remake wurde endlich mit erstem Trailer für PS5 und PC enthüllt

Falls ihr bei den vielen Gerüchten, die zur Silent Hill-Reihe in Umlauf waren, langsam den Überblick verloren habt, ist das gut verständlich. In den letzten Monaten wurde immer wieder von mehreren neuen Projekten, darunter ein Remake von Teil 2, gemunkelt. Der gestrige offizielle Livestream hat nun aber endlich Klarheit gebracht und das Remake enthüllt.

Während des Events wurde ein erster Trailer gezeigt:

Silent Hill 2 Remake erscheint vorerst konsolenexklusiv für PS5

Darum geht es: Bei der sogenannten "Silent Hill Transmission" haben wir erfahren, dass die Gerüchte über das Silent Hill 2-Remake zutreffen. Nicht nur ist die Neuauflage in Arbeit, sondern auch, wie bereits gemunkelt, bei Bloober Team. Das Entwicklerteam ist unter anderem für die Layers of Fear-Reihe bekannt.

Das Remake entsteht dort in enger Zusammenarbeit mit Entwickler*innen, die bereits am Original mitgearbeitet haben. So sind Concept Artist Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka wieder mit an Bord.

Was die Veröffentlichung angeht, wird die Neufassung auf Konsolen erst einmal zeitexklusiv für PS5 erscheinen. Daneben wird es auch eine PC-Version geben.

Silent Hill 2 ist uns in guter Erinnerung geblieben und hat es in unsere subjektive Liste der besten Horrorspiele geschafft. Falls ihr wissen wollt, auf welchen Platz, dann schaut doch mal rein:

Das ist Silent Hill 2

Der zweite Teil der Reihe erschien ursprünglich im Jahr 2001 für die PS2, später folgten Versionen für PC und Xbox. Wir schlüpften damals, wie bald auch im Remake, in die Rolle von James Sunderland, den es in die mysteriöse Stadt Silent Hill verschlägt, nachdem er einen Brief von seiner Frau Mary erhalten hat.

Das Kuriose daran: Sie ist bereits seit geraumer Zeit tot. Und das bleibt bei weitem nicht das einzig Seltsame an der Sache. James trifft auf seiner Suchaktion nicht nur auf undurchsichtige Charaktere, sondern wird auch noch von surrealen Monstern attackiert. Neben den Kämpfen, in denen wir uns oft ziemlich wehrlos fühlten, lösten wir eine Vielzahl an Rätseln, um James auf seiner Mission zu helfen.

Ob das Remake es schafft, die ganz besondere düstere und melancholische Gruselatmosphäre einzufangen, für die Fans das Original noch immer lieben, muss sich erst noch beweisen. Wir dürfen gespannt sein. Ein Release-Datum gibt es jedoch noch nicht.

Noch mehr Silent Hill-Spiele

Neben dem Remake wurden in dem Livestream noch zwei weitere, komplett neue Spiele zuR Marke angekündigt: Silent Hill: Townfall und Silent Hill f. Diese geben sich jedoch noch ziemlich mysteriös.

Wie gefällt euch das Remake und was erhofft ihr euch davon?