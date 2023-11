Silent Hill 2 vorbestellen: Die PS5-Version gibt’s jetzt mit Preisgarantie bei Amazon

Das Silent Hill 2 Remake könnt ihr jetzt bei Amazon vorbestellen. Release ist vermutlich im Frühjahr 2024.

Noch hat das heißersehnte Remake des Horrorklassikers Silent Hill 2 kein offizielles Release-Datum. Es gibt zwar neue Gerüchte, die darauf hindeuten, dass es am 21. März 2024 endlich soweit sein könnte. Von Konami bestätigt wurde das aber noch nicht. Trotzdem könnt ihr Silent Hill 2 jetzt bei Amazon bereits vorbestellen, zumindest in der PS5-Version. Der Preis liegt bei 69,99€:

Amazon bietet eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel bis zum Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch weniger. Die ebenfalls geplante PC-Version ist bis jetzt übrigens noch nicht in einer physischen Retail-Variante aufgetaucht.

Gibt es einen Preorder-Bonus oder eine Collector’s Edition?

Bisher wurde noch kein Preorder-Bonus für Silent Hill 2 angekündigt. Das muss aber nicht bedeuten, dass es keinen geben wird. Dass man sich zu einem so frühen Zeitpunkt noch nicht auf einen Preorder-Bonus festgelegt hat, ist nicht ungewöhnlich. Ähnliches gilt für mögliche Deluxe oder Collector’s Editions: Auch hier könnten noch Ankündigungen folgen, über die wir euch dann natürlich informieren werden.

Was bietet das Silent Hill 2 Remake?

3:10 Silent Hill 2-Remake - Erster Trailer zeigt die Neuauflage des Horrorklassikers - Erster Trailer zeigt die Neuauflage des Horrorklassikers

Obwohl die Neuauflage von Silent Hill 2 bereits Ende 2022 angekündigt wurde, ist bislang noch nicht allzu viel über das Spiel bekannt, außer dass das Studio Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch, The Medium) die Entwicklung übernommen hat und dass es zunächst konsolenexklusiv für PS5 erscheinen soll. Ansonsten müssen wir uns weitestgehend mit dem begnügen, was der obige Trailer verrät.

Laut jüngsten Gerüchten soll zudem nicht einfach nur die Story des Originals erzählt werden, es soll auch Ergänzungen geben. So sollen wir in einem neuen, zusätzlichen Kapitel die Origin Story von Pyramid Head nacherleben können. Genau wie der Release-Termin wurde aber auch das bislang nicht offiziell bestätigt. Das Gerücht geht lediglich auf Beschreibungstexte zurück, die in US-Shops aufgetaucht sind.

