Silent Hill - Angeblich sind zwei neue Serienteile in der Mache

Seit dem Release von Silent Hill: Downpour im Jahr 2012 ist es um die Horror-Serie ziemlich ruhig geworden. Doch wenn man neuen Gerüchten Glauben schenkt, könnte die Reihe bald gleich doppelt weitergehen.

Das behauptet zumindest Gaming-Insider AestheticGamer, der auf Twitter davon spricht, dass Konami derzeit an zwei Silent Hill-Titeln arbeitet. Bereits vor zwei Jahren habe man bei Entwicklern um Pitches dafür gebeten. Um was es sich bei den Titeln genau handeln soll, nennt AestheticGamer auch:

In other news while I'm dropping this stuff, and I think I can talk about this, I'll mention there is a couple new Silent Hill games in the works. Konami about two years ago reached out to various developers to pitch ideas for two Silent Hill games, one a soft-reboot of the