Silent Hill-Legende teast geheimes Spiel, das "hoffentlich erscheint"

Spätestens seit der Einstellung von Silent Hills sind viele Fans skeptisch, wie es mit der Reihe weitergehen wird. Noch gibt es keine konkreten Hinweise auf ein neues Spiel aber ein Tweet eines ehemaligen Konami-Mitarbeiters facht die Gerüchte neu an.

Denn Masahiro Ito, seines Zeichens Art Director von Silent Hill 2 und 3, gab auf Twitter bekannt, dass er als Mitgleid des Kernteams an einem noch geheimen Spiel arbeitet. Den Hinweis darauf, dass es sich vermutlich um ein Spiel aus der Silent Hill-Reihe handelt, gibt er dabei selbst. Denn er hofft, dass das Spiel "nicht eingestellt wird".

Ein klarer Hinweis auf das Schicksal von Silent Hills:

About that, I can tell you nothing yet. ( ´•?•)