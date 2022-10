Silent Hill - Na endlich! Mittwoch erfahren wir, wie es mit der Horrorreihe weitergeht

Wenn es uns an einem in den letzten Monaten nicht gefehlt hat, dann waren es Gerüchte rund um das Silent Hill-Franchise. Was wir dagegen gänzlich vermisst haben, waren handfeste Infos. Das wird sich nun ändern, denn ein offizielles Update zur Reihe wurde angekündigt. Um welche Art von Update es sich handelt, wissen wir noch nicht, dafür haben wir einen Termin - und es ist schon in zwei Tagen so weit.

Darum geht es: Der offizielle Twitter-Kanal von Silent Hill hat verlauten lassen, dass wir Neues zur Reihe erfahren. Die Silent Hill Transmission, also die "Silent Hill-Übertragung", findet am Mittwoch, den 19. Oktober um 23 Uhr unserer Zeit statt:

Seid vorsichtig mit zu hohen Erwartungen: Natürlich sind das für alle Fans der Reihe aufgregende Neuigkeiten. Schließlich warten wir schon so lange auf offizielle News. Allerdings haben wir noch keinen Anhaltspunkt dazu, was wir zu sehen bekommen, ob es dabei wirklich um ein neues Spiel der Hauptreihe geht oder wie konkret die Infos sein werden.

Hier könnt ihr euch noch mal über die Gerüchte informieren, die zur Silent Hill-Reihe durchs Netz geisterten:

Angeblich gleich mehrere Titel in Arbeit: Glauben wir den Gerüchten, so sollen gleich mehrere Silent Hill-Spiele aktuell in Arbeit sein; sowohl mindestens ein neuer Titel als auch ein Remake, für das Bloober Team verantwortlich sein könnte. Das Studio ist unter anderem für die Layers of Fear-Reihe bekannt.

Auch Screenshots aus möglichen Projekten tauchten bereits auf. Wir dürfen also gespannt sein, ob sich die inoffiziellen News bewahrheiten - und ob endlich klar wird, um wie viele Projekte es genau geht, wie sie aussehen und wer involviert ist.

Was meint ihr, welche Art von Ankündigung wird es Mittwoch geben?