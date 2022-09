Nächster Silent Hill-Titel könnte durch Alterseinstufung geleakt sein

Gerüchten zufolge sollen sich aktuell gleich mehrere Silent Hill-Teile in der Entwicklung befinden. Bei einem soll es sich um ein Remake zu Silent Hill 2 handeln, welches angeglich bei Bloober Team in der Entwicklung ist. Bei einem weiteren Projekt handelt es sich gerüchteweise um einen ganz neuen Eintrag in der Reihe, der bei einem japanischen Studio entwickelt wird.

Daneben wird auch noch über einer episodische Reihe gemunkelt, ähnlich der Dark Pictures Anthology. Bisher ist keines der Spiele offiziell bestätigt, doch womöglich wissen wir dank einer Alterseinstufung in Südkorea nun, wie einer der kommenden Titel heißen wird.

Neuer Silent Hill-Titel

Auf der Homepage des Game Rating and Administration Committee of Korea (via Gematsu) ist ein neuer Eintrag zu finden, in dem ein Spiel mit „Silent Hill“ im Namen eine Alterseinstufung bekommen hat. Leider lässt sich aus den Informationen nicht herauslesen, für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird.

Wie heißt der neue Titel? Das neue Spiel hört auf den Namen Silent Hill: The Short Message. Laut der Seite soll sich Publisher UNIANA um die Veröffentlichung in Südkorea kümmern. Das Unternehmen hat sich bereits in der Vergangenheit um einige Konami-Titel gekümmert, auch bei eFootball 2023 wird es sich um die Veröffentlichung kümmern.

Bilder und Infos geleakt: Zu den angeblichen neuen Silent Hill-Titeln wurden bereits auch mehrere Screenshots und Infos geleakt. Erst kürzlich tauchten geleakte Bilder auf, die aus dem Remake des zweiten Teils stammen sollen. Dieser soll angeblich eine Demo bekommen und zeitexklusiv für PS5 erscheinen.

Aber Vorsicht: Ihr solltet alle Gerüchte um die beliebte Horror-Reihe lieber erst mal mit Vorsicht genießen, solange nichts offiziell bestätigt wurde. Dass für The Short Message aber nun eine Alterseinstufung in Südkorea erfolgt ist, könnte bedeuten, dass wir uns nicht mehr allzu lange gedulden müssen, bis wir zumindest über ein Spiel etwas Handfestes erfahren.

Was erwartet ihr von einem Silent Hill, das „The Short Message“ heißt?