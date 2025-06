"Das Beste, was ich je gesehen habe": Simpsons-Meme wird zum interaktiven LEGO-Set und es ist wirklich genial

Hier seht ihr das schon seit Langem legendäre Homer Simpson-Hecken-Meme und GIF (Bild: Disney).

Wenn man sich bis auf die Knochen blamiert oder mal wieder irgendwas im Gruppenchat nicht kapiert hat, gibt es nur eine akkurate Reaktion: Das legendäre Simpsons-GIF, in dem Homer sich rückwärts durch die Hecke verabschiedet. Dieses Meme wurde jetzt sogar als LEGO-Set nachgebaut und funktioniert noch viel besser, als ihr euch das wahrscheinlich gerade vorstellt.

Homer Simpson-GIF als LEGO-Set: Es bewegt sich und ist einfach nur perfekt

Darum geht's: In einer schon älteren Simpsons-Folge (okay, ihr Nerds: in der Folge "Homer Loves Flanders", die zuerst am 17. März 1994 ausgestrahlt wurde) will Homer Zeit mit Flanders verbringen, der aber dankend ablehnt. Homer zieht sich daraufhin zurück, und zwar ab durch die Hecke. Der Scherz ist schlicht legendär und Kulturgut geworden.

Hier könnt ihr euch die Stelle ansehen:

Das Ganze hat sich extrem verselbstständigt und ist natürlich vor allem zum allseits beliebten Reaction-GIF geworden. Es eignet sich auch einfach zu gut, um es in einen Chat zu posten, wenn man zum Beispiel am liebsten im Erdboden versinken würde.

Sogar Homer selbst hat das GIF schon in einer Simpsons-Folge verschickt (und zwar in "The Girl on the Bus", der 12. Episode aus der 30. Staffel). Hier könnt ihr die Szene sehen, die dann passenderweise sogar vom offiziellen The Simpsons-Kanal gepostet wurde – mehr Meta geht wohl kaum:

Jetzt gibt es das GIF auch als LEGO-Set: Klingt vielleicht komisch, ist aber so – und funktioniert wie gesagt sehr viel besser als gedacht. Der geniale LEGO-Maestro JK Brickworks hat sich nämlich richtig Mühe gegeben und ein interaktives, extrem cooles Set zusammengebastelt. Homer lässt sich per Kurbel aus der Hecke und wieder hineinbewegen.

So sieht das Ganze dann in Aktion aus:

Die Hecke öffnet sich sogar und schließt sich wieder, sobald Homer in ihr verschwindet. Besser geht es wirklich nicht.

Das kommt dann auch dementsprechend gut an: In den Kommentaren überschlagen sich die Fans förmlich mit Lob für das geniale LEGO-Set zum Simpsons-Meme. Es wird für die überragende Idee und die noch bessere Umsetzung gelobt:

"Das ist eines der besten Dinge, die ich je gesehen habe!" "Perfekt ausgeführtes Meme in LEGO-Form. Das ist genial." "Ich fühle mich wie Dennis Nedry in Jurassic Park, als er zum ersten Mal sieht, wie sich die Barbasol-Dose verwandelt."

Es gibt aber sogar noch Verbesserungsvorschläge, oder zumindest Anregungen dazu, wie dieses Set ebenfalls genutzt werden könnte. Eine Person merkt an, man könnte die Homer Simpson-Figur hier auch sehr gut mit einer Poison Ivy-LEGO-Figur austauschen und hätte noch ein richtig cooles Set. Das wird dann auch vom Ersteller als wirklich gute Idee gelobt.

Wie gefällt euch das LEGO-Set?